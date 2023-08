Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Verdacht der Falschaussage: Anklage gegen Ex-Kanzler Kurz

Verdacht der Falschaussage: Anklage gegen Ex-Kanzler Kurz

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Anklage gegen Österreichs ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erhoben. Es bestehe der Verdacht der Falschaussage, so die Behörde am Freitag in Wien.