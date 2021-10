Chat-Protokolle: "Bitte. Kann ich ein Bundesland aufhetzen?"

Korruption und Betrug – gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und weitere Beschuldigte ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie gründet ihre Vorwürfe auf rund 300.000 Chat-Nachrichten. Sechs Schauspieler und Schauspielerinnen des Burgtheaters trugen nun in Kooperation mit der Tageszeitung "Der Standard" ausgewählte Chats rund um den Korruptionsskandal auf der Bühne vor. Der Titel des Stücks: "Causa Kurz: Die #Chatprotokolle".

Schauspieler lesen in verteilten Rollen die Chats

Die Ensemblemitglieder des Burgtheaters Regina Fritsch, Daniel Jesch, Christoph Luser, Dörte Lyssewski, Robert Reinagl und Nils Strunk schlüpften in die Rollen von Sebastian Kurz, Thomas Schmid und anderen. Sie saßen an einem langen Tisch und lasen in verteilten Rollen die Chat-Protokolle vor. Die Aufführung war unter anderem auf Youtube zu sehen. Die künstlerische Umsetzung der Lesung oblag dem Burgtheater; dessen Direktor Martin Kušej führte Regie. Die Lesung fand auf der Probebühne im Wiener Arsenal statt.

"Bitte. kann ich ein Bundesland aufhetzen?"

In einem Chat mit dem früheren Spitzenbeamten Thomas Schmid fragte Kurz demnach unter anderem: "Bitte. Kann ich ein Bundesland aufhetzen?" Schmid antwortete: "Das sollten wir - wir schicken deinen Leuten heute auch noch die Infos." Hintergrund war - so der "Standard", dass im Mai 2016 Kurz und seine Vertrauten Projekte der Großen Koalition unter Christian Kern (SPÖ) wie den Plan, die ganztägige Kinderbetreuung auszubauen, torpedieren wollten.