Neue Regeln in der Bundesliga: Beim Torjubel droht Nachspielzeit

Am Freitagabend startet mit dem Gastspiel des FC Bayern München beim SV Werder Bremen die 61. Bundesliga-Saison (ab 20.30 Uhr live in der Radioreportage im BR24Sport-Livecenter). Und eine neue Fußball-Saison, das heißt oftmals auch eine Anpassung der Regeln.

Während in den vergangenen Jahren der Videoschiedsrichter neu eingeführt oder die Handspielregel immer wieder mal angepasst wurde, gibt es jedoch vor dieser Spielzeit nur moderate Änderungen für die Fußball-Profis, die darüber in den vergangenen Wochen eigens informiert wurden. Eine Anpassung dürfte die Abfahrt aus dem Stadion nach spektakulären Spielen künftig allerdings nach hinten verschieben - für die Fußballer und ihre Zuschauer in Deutschland. Schließlich gelten die DFB-Regeln in allen Ligen.