Nach Badeunfall an der Isar: Tote Person aus Donau geborgen

Bei Vilshofen im Kreis Passau ist am späten Donnerstagabend eine tote Person aus der Donau geborgen worden. Das hat die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern am Morgen auf Nachfrage bestätigt. Die Identität der toten Person konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Möglicherweise handelt es sich aber um einen 21 Jahre alten Mann, der am Dienstag bei einem Badeunfall in der Isar bei Plattling untergegangen war. Nach dem Mann war in den vergangenen Tagen intensiv gesucht worden. Weitergehende Informationen zu dem Leichenfund in der Donau wollte die Polizei unter Verweis auf die ungeklärte Identität zunächst nicht herausgeben.

Badeunfall an der Isar

Nahe der sogenannten Isarwelle - einer künstlichen Welle bei Plattling, die von Surfern genutzt wird - war es am Dienstag zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein junger Mann war dort mit seiner Freundin und einem weiteren Begleiter beim Baden. Dabei wurde die Frau auf ihrer Luftmatratze von der starken Strömung erfasst und abgetrieben, wie die Polizei berichtet. Der Mann sei dann beim Versuch, der Frau zu Hilfe zu kommen, untergegangen.

Große Suchaktion

Polizei und Wasserwacht hatten noch am Dienstag eine Suchaktion entlang der Isar und auch am Donauufer eingeleitet – zunächst ohne Erfolg. Polizeierkenntnissen zufolge konnten die drei jungen Leute, die aus Rumänien stammen und in Niederbayern wohnen, allesamt nicht schwimmen. Der Fundort der Leiche nahe Vilshofen/Sandbach an der Donau liegt mehr als 40 Kilometer flussabwärts von der Mündung der Isar bei Plattling entfernt.