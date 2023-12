Plagiatsvorwurf: Uni Bayreuth prüft Weidels Doktorarbeit

Die Universität Bayreuth prüft derzeit die Dissertation von AfD-Parteichefin Alice Weidel aus dem Jahr 2011 wegen des Verdachts auf Plagiate. In einer Stellungnahme teilte die Hochschule dem BR am Freitagabend mit, dass der Ombudsperson der Universität Anfang Dezember ein Plagiatsverdachtsgutachten zur Dissertation Weidels zugegangen sei.

Man prüfe nun den Verdacht im Rahmen des dafür vorgesehenen Verfahrens. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet (externer Link, möglicherweise Bezahl-Content).

Universität: Mit Ergebnis nicht vor Ende Januar zu rechnen

Das Plagiatsverdachtsgutachten wurde der Kommission für wissenschaftliche Integrität der Universität Bayreuth vorgelegt, wie der BR erfuhr. Diese entscheidet, ob es zu einem förmlichen Untersuchungsverfahren kommt. Mit einem Ergebnis sei nicht vor Ende Januar zu rechnen, hieß es.

Alice Weidel hatte ihre Doktorarbeit im März 2011 an der Uni Bayreuth eingereicht. Der Titel lautet: "Das Rentensystem der Volksrepublik China". Einen Monat zuvor hatte dieselbe Hochschule dem damaligen Außenminister Karl-Theodor zu Guttenberg den Doktortitel aberkannt.

Weidel: "Kampagne gegen mich persönlich losgetreten"

Weidel reagierte mit einem Video auf der Plattform X (vormals Twitter), in dem sie ihr Unverständnis über den Schritt zum Ausdruck brachte. Es sei "eine Kampagne" gegen sie losgetreten worden, so die AfD-Parteichefin. Als Grund dafür sah sie die zuletzt gestiegenen Umfragewerte ihrer Partei. "Die politische Motivation ist offensichtlich", erklärte Weidel. Mögliche Zitier-Fehler in ihrer Doktorarbeit seien "zu Plagiaten aufgeblasen" worden. Sie sehe der weiteren Prüfung ihrer Arbeit gelassen entgegen.