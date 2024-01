Zwei verletzte Polizisten nach Verfolgungsjagd – Täter flüchtig

Ein Autofahrer hat sich in Landau an der Isar im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei wurden zwei Beamte verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Die Insassen des BMW sind nach wie vor auf der Flucht.

BMW hält nicht an und rast weiter

Der graue Wagen mit Landauer Kennzeichen war in der Nacht zum Samstag mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, weshalb eine Streife ihn kontrollieren wollte, berichtet die Polizei am Samstag. Aber statt wie gefordert anzuhalten, fuhr der BMW rasant und grob verkehrswidrig weiter – zeitweise mit weit über 120 km/h, so die Polizei.

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt mit mehreren Polizeiwagen habe der Fahrer situationsbedingt kurz stoppen müssen, so ein Polizeisprecher. Die Streife habe daraufhin den Weg versperren wollen. Daraufhin habe der Fahrer jedoch erneut Gas gegeben und fuhr frontal gegen den Streifenwagen. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt, die im Nachgang ärztlich behandelt werden mussten.

Fahndung läuft – Zeugen gesucht

Im Auto saßen mindestens drei Personen. Nach dem Zusammenstoß fuhren sie erneut davon. Später wurde das Auto ein paar Kilometer entfernt ohne die Insassen gefunden.

Am Polizeiwagen und dem Fluchtauto entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen mehrerer schwerwiegender Verkehrsstraftaten eingeleitet.

Wer sich von dem Verhalten des grauen BMW gefährdet gesehen hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09951/98340 bei der Polizeiinspektion Landau an der Isar melden.