Zehn tote Kühe nach Brand auf Bauernhof bei Freising

Der Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eggertshofen bei Freising hatte am Donnerstag auch Auswirkungen auf den Betrieb am Flughafen München. Die Brandursache ist nach wie vor unklar, allerdings steht nun fest, dass zehn Kühe das Feuer nicht überlebt haben. Außerdem entstand ein Schaden von geschätzt 500.000 Euro.

Stall komplett abgebrannt - ein Mensch verletzt

Die Feuerwehren konnten nicht verhindern, dass ein Stall und ein Nebengebäude des landwirtschaftlichen Anwesens in Flammen aufgingen. Wohngebäude wurden nicht beschädigt. Mehrere Rettungskräfte mussten den Angaben nach vor Ort selbst medizinisch versorgt und eine Person in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auswirkungen auf Flugbetrieb

Zudem hatte der Feuerwehreinsatz vorübergehend Auswirkungen auf den Betrieb am Flughafen München: Wegen des starken Rauches konnten auf der Nordbahn des Flughafens zunächst keine Maschinen mehr landen, sondern lediglich noch abfliegen. Für Landungen konnte währenddessen nur die Südbahn genutzt werden. Für die Passagiere in den Flugzeugen machte dies keinen großen Unterschied gemacht, sie dürften von den Änderungen bei den Abläufen nicht viel mitgekriegt haben.