Zahlreiche Flüchtlinge per Bahn über Freilassing nach München

Die Zahl an ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die mit dem Zug über Österreich nach Deutschland einreisen, ist zur Zeit konstant. Am Freitag und Samstag kamen rund 830 Geflohene auf dem Bahnhof in Freilassing an. Das berichtet die Bundespolizei vor Ort.

Gute Organisation in Freilassing

Diejenigen, die ihren biometrischen Pass vorzeigen, können sofort weiterreisen. Andere, die solche Ausweise nicht besitzen, werden per Bus zur ehemaligen Werkshalle im Lokschuppen gebracht und dort von der Bundespolizei registriert. Die Halle ist beheizt, die Menschen können dort verpflegt werden oder bekommen - wenn sie mitten in der Nacht anreisen - eine Ausruhemöglichkeit.

Nach der Registrierung werden sie per Bus zum Bahnhof zurück gebracht und können sofort mit dem nächsten Zug weiterreisen. Die Bundespolizei rechnet auch am Sonntag wieder mit rund 800 Kriegsflüchtlingen, die am Freilassinger Bahnhof ankommen werden.