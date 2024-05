Vegetarisch grillen - Tipps für Gemüse, Tofu und Co.

Nach wie vor gehören Fleisch und Würstchen zu den beliebtesten Lebensmitteln auf dem Grill, wie der Grillkompass 2024 - eine Umfrage im Auftrag des Forums Moderne Landwirtschaft - zeigt. Gemüse kommt mit knapp 35 Prozent auf den Grill und Fleischersatzprodukte bilden mit vier Prozent das Schlusslicht beim Grillgut. Dabei kann auch das Grillen von Gemüse, Tofu oder von vegetarischem Grillgut eine leckere Alternative sein - selbst für Fleischesser.

Die beliebtesten Beilagen beim Grillen

Lange Zeit mussten sich Veganer und Vegetarier bei Grillpartys mit den Beilagen wie Salaten oder einem verirrten Maiskolben vom Grill zufriedengeben. Die beliebteste Beilage ist Brot mit 71 Prozent, gefolgt von Kartoffelsalat mit 67 Prozent und grünem Salat mit 59 Prozent, so die Ergebnisse des Grillkompasses. Ein recht schlichtes Vergnügen für Menschen, die auf Fleisch verzichten wollen. Dabei lässt sich Gemüse auf vielfältige Art und Weise zubereiten. Zudem gibt es eine große Palette von Fleischersatz und anderen vegetarischen Produkte für den Grill.

Gemüse oder Tofu mit Marinaden verfeinern

Besonders gut schmeckt Gemüse und Tofu, wenn es vorher einige Stunden lang mariniert wird. Wer ganz spontan zum Grillen geht, nimmt die Marinade mit und bestreicht die Gemüsespieße kurz vorher. Für eine mediterrane Marinade kann man Olivenöl, Salz und Pfeffer mit Salbei, Rosmarin, Thymian oder anderen typischen Mittelmeerkräutern mischen. Für eine fernöstliche Marinade mischt man Öl mit Sojasoße, gehackter Chilischote, Honig und Wasabi. Zum Marinieren eignet sich neben Gemüse auch milder Käse oder weißer Tofu. Sehr würziger Käse wie der zypriotische Halloumi oder Räuchertofu schmecken auch pur.

Was muss man zuerst grillen - Gemüse oder Fleisch?

Wenn man sowohl Fleisch als auch Gemüse grillt, sollte man die Garzeiten beachten. Das Gemüse gehört zuerst auf den Grill, denn es braucht länger als das Fleisch. Schneiden Sie das Gemüse nicht zu dick, damit es nicht so lange brutzeln muss.

Bei einem Holzkohlegrill sollten Gemüse und Tofu auf einer Aluschale oder auf Alufolie gegrillt werden. Auf den Elektrogrill darf das Gemüse auch direkt.

Besonders gut geeignete Gemüsesorten für den Grill sind Pilze, Auberginen, Zucchini, Fenchel, Paprika und Kirschtomaten. Am besten vorher einige Stunden in einer Marinade baden lassen.

Gemüse und Tofu/Käse einfach auf einen Spieß stecken und ca. 20 Minuten grillen. Dabei immer mal wieder wenden.

Man kann die marinierten Gemüsespieße auch komplett in Alufolie einpacken und auf dem Grill schmoren lassen. Trotzdem hin und wieder wenden.

Salatherzen oder Melone - vegetarische Ideen für den Grill

Wer es etwas ausgefallener möchte, kann Salatherzen auf den Grill legen, garniert mit Granatapfelkernen. Oder wie wäre es mit gegrilltem Obst? Ein paar Ideen:

Gegrillte Salatherzen: Salatherzen halbieren, mit Olivenöl bestreichen und auf den Grill legen, nach einigen Minuten etwas Parmesan bestreuen. Auf dem Teller mit Granatapfelkernen garnieren

Salatherzen halbieren, mit Olivenöl bestreichen und auf den Grill legen, nach einigen Minuten etwas Parmesan bestreuen. Auf dem Teller mit Granatapfelkernen garnieren Gefülltes Baguette : Baguette aufschneiden und nach Geschmack füllen, zum Beispiel mit klein geschnittenen Champignons, Käsestückchen, Zwiebeln und etwas Knoblauch. In Alufolie wickeln und auf den Grill legen.

: Baguette aufschneiden und nach Geschmack füllen, zum Beispiel mit klein geschnittenen Champignons, Käsestückchen, Zwiebeln und etwas Knoblauch. In Alufolie wickeln und auf den Grill legen. Feinschmeckertürmchen : Marinierte Auberginen, Tomaten, Basilikumblättchen, Käse oder Tofu in dünne Scheiben schneiden, aufeinander stapeln und in Aluschale oder Folie grillen.

: Marinierte Auberginen, Tomaten, Basilikumblättchen, Käse oder Tofu in dünne Scheiben schneiden, aufeinander stapeln und in Aluschale oder Folie grillen. Gegrillte Ananas: Ananasscheiben mit Butter und etwas Honig bestreichen und grillen. Dann vom Grill nehmen und weich geschlagene Sahne mit etwas Cointreau über die gegrillten Ananas laufen lassen.

Ananasscheiben mit Butter und etwas Honig bestreichen und grillen. Dann vom Grill nehmen und weich geschlagene Sahne mit etwas Cointreau über die gegrillten Ananas laufen lassen. Gegrillte Wassermelone: Wassermelonen-Scheiben vorsichtig von beiden Seiten grillen, mit Fetakäse und Minzblättern servieren

Liegt das Grillen eigentlich noch im Trend?

33 Prozent der Deutschen gaben laut Grillkompass 2024 an, mindestens ein- bis fünfmal im Jahr zu grillen. 20 Prozent grillen im Schnitt sechs- bis zehnmal im Jahr. 21 Prozent aller Befragten gaben aber auch an, niemals zu grillen. Ist das Lieblingshobby der Deutschen in Gefahr? Die Abendschau im BR Fernsehen hat sich auf der Straße umgehört ...

Im Video: Werden wir zu Grillmuffels?