"Mähfreier Mai": So wird Ihr Garten naturfreundlicher

Sepp Biesenberger empfiehlt, die Rasenmäher am Samstag öfter mal im Keller stehenzulassen. Er mäht seine Wiese zweimal im Jahr – das erste Mal im Juni, das zweite Mal im Herbst. Und auch dann wird die Wiese im besten Fall nie komplett gemäht, sodass ein Teil immer als Rückzugsmöglichkeit für Insekten und andere Tiere bleibt. Das sei bereits ein wichtiger Beitrag für einen naturfreundlichen Garten.

Lücken im Zaun für Igel und andere Tiere

Daneben gibt es aber auch andere Tipps, wie Lücken im Zaun. So kommen Tiere wie Igel in den Garten rein und auch wieder raus. Auch auf Pestizide aus dem Baumarkt oder Gartencenter sollte verzichtet werden. In größeren Gärten wird sogar ein kleiner Teich empfohlen, denn viele Tiere wie Libellen, Wasserkäfer oder Amphibien benötigen Wasser als Lebensraum. Auch die Beleuchtung kann einen Unterschied machen: Lampen, die nach oben oder zur Seite abgeschirmt sind, werden seltener zur tödlichen Falle für Insekten.

Wer ein paar wenige Tipps beachtet, kann sich sicher sein: Die Tiere und Pflanzen kommen von allein in den Garten. Das kann da aber auch bedeuten, dass auch mal ungebetene Gäste dabei sind, wie Zecken oder Wespen – das lässt sich nicht ganz vermeiden. Maßnahmen wie ein Insektennetz am Fenster sorgen dann aber wenigstens dafür, dass die Tiere nicht ins Haus kommen.

Weniger Rasenmäher, mehr Pflanzen, Insekten und Vögel

Sepp Biesenberger versteht seine Tipps und sein Schild nicht als Bevormundung, sondern eher als freundlichen Hinweis. Seine Hoffnung: "Wenn der Nachbargarten so ausschaut und der übernächste auch, dann entsteht ein positiver Nachahmungseffekt. So war das auch hier in der Nachbarschaft: Hier haben wir bestimmt fünf oder sechs Nachbarn, bei denen der Rasenmäher häufiger schweigt, als klingt." Und das freut nicht nur die Tiere und Pflanzen, sondern auch Nachbarn, die eine ruhige Zeit auf der Terrasse verbringen wollen.