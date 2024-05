Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

TikTok-Neuerung: So will die App KI-Inhalte kenntlich machen

Was ist Fakt, was ist Fiktion? Hier will TikTok Klarheit schaffen. Sogenannte "Content Credentials" sollen anzeigen, dass es sich um KI-generierte oder -bearbeitete Beiträge handelt. Andere Plattformen sollen diese Labels übernehmen können.