Workshop für Balkonkraftwerke: Eigenstrom leicht gemacht

Selbst produzierter Solarstrom vom Balkon - und das auch noch mit einer selbst gebauten Photovoltaik-Anlage: Wie Klimaschutz im Kleinen funktionieren kann, haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Workshops in Memmingen erfahren. Der von der Klimainitiative Memmingen e.V. organisierte Workshop bot die Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Bau von sogenannten Balkonkraftwerken zu sammeln. Die Veranstaltung, unterstützt durch das gemeinnützige Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza), zielte darauf ab, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und gleichzeitig die Stromrechnungen zu reduzieren. Der Workshop fand in Kooperation mit dem Verein Balkonsolar e.V. aus Freiburg statt und nutzte "Upcycling", um gebrauchte Solarmodule mit neuen Wechselrichtern zu effektiven Energielieferanten umzufunktionieren.

Noch rechtliche Hürden für Mieter

Während die Teilnehmer des Workshops ihre Balkonkraftwerke mit nach Hause nehmen konnten, bleibt die rechtliche Situation für Mieter, die ähnliche Anlagen installieren möchten, noch kompliziert. Aktuell benötigen sie die Genehmigung ihrer Vermieter, was oft an Bedingungen geknüpft oder gar verweigert wird. Sebastian Müller vom Verein "Balkon.solar" äußerte sich jedoch optimistisch über anstehende Veränderungen. Er geht davon aus, dass sich die Gesetzeslage ab Januar zugunsten der Mieter ändern wird, was eine signifikante Verbesserung der Bedingungen für die Installation von Balkonkraftwerken bedeuten könnte.

Klimainitiative: Ein Jahr Engagement für die Umwelt

Gegründet vor etwa einem Jahr hat die Klimainitiative Memmingen bereits 160 Mitglieder gewonnen, berichtet Vorsitzender Wolfgang Friedl. Mit Veranstaltungen wie dem Balkon-PV-Workshop will die Initiative ihre Entschlossenheit zeigen, die Klimawende in der Region voranzutreiben. Der Workshop soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die praktische Anwendung der Photovoltaik-Technologie ermöglichen und somit die Teilnehmer direkt in die Lage versetzen, aktiv zu werden. Die Memminger Klimainitiative will zeigen, dass Solarenergie nicht nur auf großflächigen Dächern, sondern auch im kleinen Rahmen effektiv sein kann.

Energieautonomie zum Greifen nah

Die Workshop-Teilnehmer mussten Kabel abisolieren und neue Stecker montieren. Für sie war es eine Erfahrung, die zeigte, wie einfach der Schritt zur Energieautonomie sein kann. "Es ist nicht kompliziert und so kann man schon Möglichkeiten finden, wie man mit wenig Geld für sich und für die Umwelt was tun kann", sagte Andrea Fischer, die aus Tannheim zum Workshop angereist war.

Laut Solar-Experte Sebastian Müller können diese kleinen Anlagen den täglichen Grundbedarf an Energie decken und somit einen wesentlichen Beitrag zur persönlichen Stromwende leisten. Der Verein "Balkon.Solar" aus Freiburg und auch die Klimainitiative Memmingen leisten dabei Hilfe. Es soll nicht der letzte Workshop dieser Art sein.