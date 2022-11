Ende der Coronapause: Wolfauslasser wieder unterwegs

Glocken und Peitschen

Zweite große Hochburg des Brauchs ist die Gemeinde Bodenmais, wo es drei große Gruppen gibt. Sie ziehen heuer am 11. November durch den Ort und treffen sich um 22 Uhr zum Zusammenläuten auf der "Kuhbrücke" im Ortszentrum. Auch hier werden viele Zuschauer erwartet. Denn in einer kalten Novembernacht wirkt dieser Brauch urtümlich, wild und fast archaisch. Der Rhythmus bringt die Luft zum Schwingen. Die tiefen Töne spürt jeder Zuschauer körperlich. Dazu wird noch laut mit langen Peitschen geknallt.

"Kimmt da Hirt mit seiner Girt…"

Übersetzt heißt das "Kommt der Hirte mit seiner Gerte" und es ist die erste Zeile des traditionellen Hirtenspruchs, der bei den Kindergruppen, aber auch bei den großen Treffen in Rinchnach und Bodenmais vom "Herderer", also dem Anführer der Gruppe, vor dem Läuten aufgesagt wird.

Der Hirtenspruch verweist auf die Herkunft des Brauchs: Früher zogen damit in der Nacht auf den Martinstag, einem üblichen Zahltag, die Viehhirten, Hüterbuben und Dienstboten zu den Bauern, trieben damit am Ende des Weidejahres ihren Lohn oder zumindest einen Obolus ein. Man nennt es deshalb bis heute auch vielerorts simpel das "Martini-Gehen".

Freibier für die Hirten

Um 1885 durften zum Beispiel in Bodenmais, so der Volkskundler Dr. Reinhard Haller, nur die Buben herumziehen, die den Sommer über tatsächlich Vieh gehütet hatten. Sie bekamen dann zum Beispiel im Wirtshaus von den "Weide-Rechtlern", deren Vieh sie gehütet hatten, eine Maß Bier gezahlt. Aber schon früher war das "Wolfauslassen" oder "Wolfaustreiben" oft so sehr mit Lärm und Zechen verbunden, dass es teils sogar verboten wurde:

"Es ergeht der Auftrag, in der Gemeinde bekannt zu geben, dass das Lärmen zur Nachtzeit mittels starken Peitschenknallens und Glockengeschells innerhalb der Ortschaften strafrechtlich geahndet wird." Ein Ausschnitt aus dem Amts-Blatt für das Königliche Bezirksamt Regen von 1904, aus dem Buch "Bodenmais und die Bomoesser" von Dr. Reinhard Haller. Die "Gendarmerie" solle "energisch einschreiten", wenn die nächtliche Ruhe gestört wird, steht dort weiter.

Wölfe und Bären mit Lärm vertreiben

Viel beliebter ist es heute, dem Wolfauslasserbrauch einen mystischen Ursprung zu verpassen. Einst sollen die Bayerwäldler damit lautstark Wölfe und Bären vertrieben haben, wird gern erzählt, wobei das ja eher zu Beginn der Weidesaison Sinn machen würde, aber nicht am Ende, wenn das Vieh wieder im geschützten Stall zurück ist. Aber auch der Wissenschaftler Reinhard Haller geht davon aus, dass die Bezeichnung "Wolfauslassen" auf eine Auseinandersetzung der frühen Siedler mit Wölfen und anderen Wildtieren hindeutet.

Zum Artikel: "Die Rückkehr der Wölfe in Bayern"

Lautstarke Erinnerung an alte Zeiten

Die Frage, woher der Brauch wirklich kommt, bleibe ungelöst. Die Brauchelemente seien alt, Lärmen im Spätherbst und Winter auch bei anderen Bräuchen üblich. Aus dem Hirtenspruch, der wohl erst später dazu kam, ergibt sich eine klare Verbindung zum Eintreiben des Hütelohns. Denn in diesem Spruch fordert der Hirte vom Bauern seinen Lohn für den anstrengenden Hütesommer, in dem er auch "in Renga und Wind", also bei schlechtem Wetter, täglich raus musste. Heute jedenfalls wird der Brauch in Orten wie Rinchnach und Bodenmais mit intensiver Liebe zur Tradition gepflegt, als lautstarke Erinnerung an alte Zeiten.