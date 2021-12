Wildschweine mit Halsband-Sendern im Kampf gegen Schweinepest

Erstmals sind in Bayern Wildschweine mit GPS-Sendern an Halsbändern unterwegs. Wie der Nationalpark Bayerischer Wald mitteilt, kann so der Aktionsradius der Tiere verfolgt werden. Hintergrund des Vorhabens ist die rasante Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest.

Wie weit laufen Wildschweine am Tag?

Zehn Wildschweine liefern bereits Daten, 30 weitere sollen folgen, heißt es. Das Projekt will wichtige Erkenntnisse zum Verhalten der Wildschweine bereitstellen, erklärt Projektleiter Marco Heurich. Zum Beispiel darüber, wie weit die Waldtiere am Tag laufen und wie groß deren Streifgebiete sind. Die Ergebnisse werden zur Bekämpfung der Schweinepest eingesetzt. Dadurch lassen sich zum Beispiel im Falle eines Ausbruchs Sperrzonen errechnen.

Laut ersten Erkenntnissen legen die bisher mit Sendern bestückten Tiere teilweise weite Strecken zwischen den beiden Nationalparks und deren Umgebung zurück. In einem Fall wanderten die Tiere an einem Tag 18 Kilometer in den Nationalpark Šumava und darüber hinaus.

Wie verhalten sich die Tiere bei viel Schnee?

Bisher gibt es aus Mittelgebirgsregionen wie dem Bayerischen Wald kaum Erkenntnisse zur Bewegungsökologie der Tiere. "Vor allem über das Verhalten bei hohen Schneedecken in den Hochlagen wissen wir bislang kaum etwas", sagt Projektkoordinator Christian Fiderer. Werden die Streifgebietsgrößen bei der Berechnung von potentiellen Sperrzonen unterschätzt oder werden lokale Migrationen übersehen, so können infizierte Wildschweine entkommen und für eine weitere Verbreitung der Seuche sorgen.

Wie beeinflusst die Jagd den Radius der Wildschweine?

Eine weitere Frage, der sich die Forscher am Nationalpark widmen, befasst sich mit dem Einfluss der Jagd auf das Bewegungsverhalten. Da das Wildschwein außerhalb der Nationalparks intensiv gejagt wird, stellen die großen, jagdfreien Gebiete der beiden angrenzenden Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava ein europaweit einmaliges Beobachtungsgebiet als Vergleich für diese Untersuchung dar. So soll anhand der Bewegungsdaten unter anderem analysiert werden, wie die Tiere auf die Bejagung im Umfeld reagieren.

Tiere mit Halsband nicht abschießen

Damit weitere Erkenntnisse gewonnen werden können, bittet der Nationalpark alle Jäger in der Region um Rücksichtnahme: Die Tiere, die im Projekt eine Schlüsselrolle tragen, sollten bei der Wildtierregulierung verschont werden. Diese Wildschweine tragen gelbe Halsbänder, die kaum zu übersehen sind. Für den Fall, dass dennoch einmal ein mit einem Sender ausgestattetes Tier erlegt werden sollte, bittet die Nationalparkverwaltung um Kontaktaufnahme.

Das Projekt wird vom Bayerischen Umweltministerium finanziert und vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fachlich begleitet.