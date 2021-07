Afrikanische Schweinepest erstmals bei Hausschweinen entdeckt

Im September letzten Jahres wurde die Afrikanische Schweinepest (ASP) das erste Mal in Deutschland nachgewiesen - bei einem Wildschwein. Mittlerweile wurden fast 1.270 Fälle laut brandenburgischem Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz allein in Brandenburg gezählt. Daher fürchteten Schweinemasthalter und Landwirte schon länger, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die gefährliche Krankheit auch auf Hausschweine in Nutzbeständen übergreift.

Zwei Betriebe in Brandenburg betroffen

Nun wurde das Virus in Laboren nachgewiesen: bei einem Bio-Betrieb im Landkreis Spree-Neiße mit rund 200 Tieren und bei einem Kleinsthalter mit zwei Schweinen im Landkreis Märkisch-Oderland. Beide liegen in Brandenburg. Die Tiere in den Betrieben sollen getötet werden. Die Infektionsgefahr ist zu groß.