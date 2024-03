Wiedereröffnung in neuem Glanz: Das Alpine Museum München

1992 bei den Olympischen Winterspielen in Albertville gewann er mit der deutschen Biathlon-Staffel Gold: Jens Steinigen aus Dippoldiswalde. Vier Jahre später hat er dann seine Karriere beendet und in München Rechtswissenschaften studiert und über zivilrechtliche Aspekte des Dopings bei Spitzensportlern promoviert. Heute arbeitet Jens Steinigen als Fachanwalt für Arbeitsrecht in Traunstein. Und weil er - Zitat - "schreiendes Unrecht nicht ertragen kann", hat er am 6. März vor zwei Jahren den Verein "Athletes for Ukraine" gegründet - für alle, die in Freiheit und Demokratie leben wollen.