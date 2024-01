Wieder Bakterien in Mömlinger Trinkwasser: Ursachensuche läuft

Schon zum dritten Mal in diesem Januar sind in der 5.000-Einwohnergemeinde Mömlingen (Lkr. Miltenberg) Verunreinigungen im Trinkwasser festgestellt worden. Seit Samstag besteht erneut eine Abkochanordnung aufgrund von coliformen Keimen und Enterokokken. Woher diese kommen, ist unklar. Zudem ist das mehrfache Auftreten der Probleme ungewöhnlich – Experten suchen nach der Ursache.

Mömlinger Trinkwasser weiter abkochen

Die Bakterien, die das Mömlinger Wasser verunreinigen, sind im Darm von Menschen und Tieren zu finden. Insbesondere für Personen mit geschwächtem Immunsystem, wie ältere Menschen, Kranke und Babys, kann dies zu ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen führen und schwere Krankheiten verursachen.

"Die Ursachensuche für die Verunreinigungen läuft aktuell auf Hochtouren", sagte Jochen Strater, Geschäftsleiter im Mömlinger Rathaus, auf BR24-Anfrage. Noch heute sollen die Lüftungsschächte im Hochbehälter mit Kameras abgefahren werden.

Totes Tier ist nicht die Ursache für Keime

Ein totes Tier im Hochwasserbehälter, wie man es schon in anderen Kommunen mit Trinkwasserverunreinigungen hatte, sei in Mömlingen nicht die Ursache. Das habe man abgeklärt. Die Experten seien im Moment auch ein wenig ratlos, sagte Strater. Sie hätten sie bisher keinen vergleichbaren Fall erlebt, insbesondere da in den letzten drei Wochen erneut Proben entnommen wurden, die frei von Bakterien gewesen seien. Deswegen sei das Abkochgebot für das Trinkwasser auch immer wieder aufgehoben worden.

Wasser wird aktuell nicht gechlort

Regelmäßige Wasserproben werden an verschiedenen Standorten entnommen, darunter am Hochbehälter, im Wasserwerk sowie an öffentlichen Entnahmestellen wie dem Rathaus, dem Mömlinger Pflegeheim und in Kindertagesstätten.

Laut Jochen Strater wird das Trinkwasser derzeit nicht gechlort, um zunächst die Ursache für die Verunreinigung zu ermitteln. Die Analyse der Proben führt ein Institut in Bad Kissingen durch, das auch von zahlreichen anderen Gemeinden regelmäßig beauftragt wird.