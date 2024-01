Am Achenpass: "Blockabfertigung" auch für Pkw

Jeder Fahrer sieht erstmal rot

Das Abbremsen geschieht, indem die Ampel bei jedem Fahrzeug auf Rot springt und erst nach einigen Sekunden auf Grün schaltet, je nach Verkehrslage rascher oder langsamer. Auf einem zweiten Licht neben dem Rotsignal werden die Sekunden bis Grün heruntergezählt. Zumindest läuft so die Prozedur – von den Tirolern offiziell "Dosierung" genannt – bei der Blockabfertigung von Lkw an der Grenze bei Kiefersfelden/Kufstein ab. Und so ähnlich soll das nun an einer Landstraße auch für den Pkw-Verkehr erfolgen. Erst einmal nur als Test, so die Tiroler Landesregierung in Innsbruck, die die Kommunikation dieser Maßnahme übernommen hat.

Wie lang wird der Rückstau vor der Dosier-Anlage?

Die große Frage ist nun: Wie weit wird sich der Verkehr von der Dosier-Ampel aus zurückstauen? Bis zur bayerischen Grenze werden es, je nach endgültigem Standort der Anlage, wohl vier bis fünf Kilometer sein. Aber so lang ist ein Stau schnell, wenn man sich die Situation auf der Inntal-Autobahn bei Blockabfertigung anschaut. Grob gerechnet: 200 stehende Urlauber-Autos ergeben schon einen Kilometer Stau.

Nördlich der Grenze zieht sich die Bundesstraße 307 Richtung Tegernsee über 14 Kilometer durch das schöne und recht einsame Weissach-Tal bis zur Gemeinde Kreuth. Hier sieht der Bürgermeister die neue Ampel gelassen. "Ich glaube nicht, dass es Rückstaus bis ins Tegernseer Tal geben wird", sagt Josef Bierschneider. "Da müssten ja schon plötzlich riesige Massen an Fahrzeugen an dem Tag durch unser Tal fahren, damit so ein langer Stau entsteht."