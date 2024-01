Ende des Bahnstreiks: DB rechnet mit einzelnen Einschränkungen

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren mehrtägigen Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn (DB) vorzeitig beendet. Die Bahn rechnete aber am Montag noch mit vereinzelten Störungen im Zugverkehr. Zwar seien die Züge seit den frühen Morgenstunden wieder nach dem regulären Fahrplan unterwegs, dennoch könne es sowohl bei den Regionalverbindungen als auch im Fernverkehr zu Einschränkungen kommen, teilte das Unternehmen mit.

Nach dem vorzeitigen Streikende hatte der Güterverkehr bereits am Sonntag, um 18 Uhr wieder seinen Betrieb aufgenommen. Ab 2 Uhr am Montag rollte auch der Personenverkehr wieder an.

Einschränkungen in Bayern am Montagmorgen

Die lokalen Einschränkungen betreffen Bayern am Morgen teilweise noch sehr stark. Besonders in München zeigt die Abfahrtstafel noch viele Zugausfälle. Im Großraum München etwa fahren weniger S-Bahnen als normal: In der Früh gibt es mindestens einen Stundentakt, auf einzelnen Linien mehr. Im Regionalverkehr von Garmisch nach München verspricht die Bahn mindestens einen Zwei-Stunden-Takt, ebenso auf der Strecke Ingolstadt - Nürnberg - Donauwörth. In Nürnberg entfallen viele Züge am Morgen, zum Beispiel nach München, Coburg und Neumarkt, sowie mehrere S-Bahnen.

Fahrgäste sind angehalten, zu schauen, ob vor allem ihr Regionalzug der Bahn wirklich fährt. Die Kulanz bei den Tickets gilt am Montag weiterhin: Die Zugbindung ist aufgehoben, die Tickets gelten von Start bis Ziel. Im Laufe des Montags dürften sich wieder normale Zustände im Bahnverkehr einstellen.

DB: Rückstau von Güterzügen in Rangieranlagen abgebaut

Laut Angaben der Deutschen Bahn konnte wiederum im Güterverkehr bereits ein "erheblicher Rückstau von Güterzügen in den Rangieranlagen" abgebaut werden. Dennoch dauere es erfahrungsgemäß mehrere Tage, bis die Züge wieder im Regelbetrieb unterwegs seien, hieß es.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte seit Dienstagabend vergangener Woche den Güterverkehr und seit Mittwochmorgen den Personenverkehr der Deutschen Bahn bestreikt. Ursprünglich sollte der Ausstand erst am Montag, um 18 Uhr enden.

Während des Streiks arbeitete die Bahn mit einem Notfahrplan. Im Fernverkehr waren so rund 20 Prozent des sonst üblichen Angebots unterwegs.

Verhandlungen im Februar - Friedenspflicht

Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL hatten am Samstag in nächtlichen Gesprächen die Wiederaufnahme ihrer Tarifverhandlungen vereinbart. Diese sollen bis mindestens 3. März dauern. Die gute Nachricht für Bahnreisende: Solange soll es auch keine weiteren Streiks geben.

Die neuen Verhandlungen ab 5. Februar sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten werden. Beide Seiten gaben an, dass das Ziel ein Tarifabschluss Anfang März sei. Es soll unter anderem über Modelle zur Arbeitszeitverkürzung gesprochen werden. Die Bahn hat sich zudem bereiterklärt, über eine Entgelterhöhung per Festbetrag zu reden. Bisher hatte sich der bundeseigene Konzern stets für prozentuale Erhöhungen ausgesprochen. Festbeträge helfen in der Regel vor allem den unteren Einkommensgruppen und werden daher von Gewerkschaften oft bevorzugt ausgehandelt.

Bereits fest vereinbart wurde die Zahlung von 1.500 Euro Inflationsausgleichsprämie im März. Diese Zahlung fällt für die Beschäftigten steuern- und abgabenfrei aus, es gilt also brutto gleich netto.

Mit Informationen von AFP und dpa