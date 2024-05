Wie in Franken Fronleichnam gefeiert wird

Am Donnerstag in der zweiten Woche nach Pfingsten feiern die Katholiken Fronleichnam. Das ist das "Hochfest des Leibes und Blutes Christi", erklärt das Bistum Eichstätt. In vielen Gemeinden in Franken ziehen die Gläubigen in festlichen Prozessionen durch die Straßen, um "die Verehrung der Gegenwart Christi in den eucharistischen Gestalten des Brotes und Weines" zu zelebrieren.

Als sichtbares Zeichen tragen die Katholiken eine reich verzierte Monstranz mit einer geweihten Hostie durch die Straßen. In vielen Gemeinden werden die Prozessionswege mit Fahnen, Altären und Blumen geschmückt. Mancherorts legen die Gemeindemitglieder farbenprächtige Blumenteppiche aus Tausenden Blütenblättern, die biblische Motive und christliche Symbole darstellen.

Der Brauch gehe auf Papst Urban IV zurück, erklärt das Bistum Eichstätt. Der habe im Jahr 1264 Fronleichnam zum offiziellen Hochfest der katholischen Kirche erklärt. Das Fest gehe wiederum auf Visionen der heiligen Juliana von Lüttich zurück. Die belgische Nonne soll beauftragt worden sein, das Fest einzuführen, um die Eucharistie, also das Brotbrechen, zu feiern. Das Wort Fronleichnam stamme aus dem Mittelhochdeutschen "vronlichnam", erklärt das Bistum. "Vron" bedeute "göttlich" und "lichnam" bezeichne den "lebendigen Körper".

Fronleichnamsfest in Bamberg

In Bamberg gibt es am Donnerstag ein Pontifikalamt auf dem Domplatz und im Anschluss eine große Prozession durch die Altstadt. Das teilt das Bistum Bamberg auf seiner Homepage mit. Los geht es um 8 Uhr auf dem Domplatz unter Anleitung von Erzbischof Herwig Gössel. Außerdem singen der Domchor, die Mädchenkantorei und die Domkantorei. Einen Familiengottesdienst auf dem Maxplatz gebe es in diesem Jahr nicht, erklärt die katholische Pfarrei St. Martin.

In diesem Jahr erwarte die Kirche mehrere tausend Besucher. Die beobachten im Zug verschiedene Gruppen und Organisationen, wie die Pfarreien, die Ritterorden, Ordensfrauen, aber auch Innungen, Vereine und Zünfte wie die Bamberger Gärtner. Außerdem tragen die Gläubigen Marienstatuen und das 600 Kilogramm schwere Domkreuz mit durch die Stadt.

Das Bistum feiere Fronleichnam bereits seit 1390. Die Bamberger Prozession bestand ursprünglich aus drei Zügen, erklärt die Pfarrei. In einer davon trug man heilige Güter durch den Dom in den alten Hofgang und zurück. Außerdem habe es zwei andere Umgänge an den Pfarrkirchen gegeben. In der Barockzeit seien die drei Prozessionen dann zu einer großen zusammengelegt worden. 1822 habe das Domkapitel dann den Zug eingeführt, wie er noch heute besteht: Vom Dom aus einmal quer durch die Stadt.

Fronleichnam im Bistum Eichstätt

Das Bistum Eichstätt ebenfalls ein großes Fest. Los geht es mit einem Gottesdienst in der Schutzengelkirche in Eichstätt, bei dem Bischof Gregor Maria Hanke um 8 Uhr das Pontifikalamt hält. Danach ziehen die Gruppen, Verbände und Gläubigen in einer Prozession durch die Stadt und tragen eine Hostie von Altar zu Altar. Im Anschluss versammeln sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 11 Uhr zum Gottesdienst in der Dompfarrei, um 18 Uhr hält Bischof Hanke eine Pontifikalsvesper in der Schutzengelkirche.

Nürnberg feiert Vielfältigkeit

Auch in den Dekanaten der Bistümer gibt es einige Prozessionen und Gottesdienste. Das Bistum Eichstätt teilt sich in die Bereiche Herrieden, Roth-Schwabach, Nürnberg-Süd, Habsberg, Neumarkt, Weißenburg-Wemding, Eichstätt und Ingolstadt auf. Das Bistum Bamberg ist in die Dekanate Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Erlangen, Forchheim, Fürth, Hof, Kronach und Nürnberg unterteilt. Die jeweiligen Gottesdienste und Prozessionszeiten können Gläubige den Internetseiten der jeweiligen Dekanate entnehmen.

In Nürnberg etwa findet die Fronleichnamsfeier am Donnerstag um 10 Uhr auf dem Jakobsplatz statt. "In diesem Jahr steht die Buntheit und Vielfalt unserer katholischen Kirche im Mittelpunkt", erklärt die Pfarrei Langwasser. In Nürnberg gebe es katholische Gottesdienste in 21 unterschiedlichen Sprachen und mit verschiedenen Riten, schreibt das Dekanat: "Welche Vielfalt sich da abbildet, ist beeindruckend". Die Feier am Donnerstag solle das Gefühl der Vielfalt auf den Jakobsplatz transportieren. An den Vorbereitungen beteiligen sich vier muttersprachliche Gemeinden: die italienische, die polnische, die portugiesische und die spanische. Die Predigt hält der spanischsprachige Pfarrer Joan Vinyeta Punti, im Anschluss gibt es "landestypische Knabbereien".

Wo ist Fronleichnam ein Feiertag?

Fronleichnam ist kein bundesweiter Feiertag: nur in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in einigen Gemeinden in Sachsen und Thüringen ist es ein gesetzlicher Feiertag. In den anderen Städten und Regionen finden die Prozessionen oft am darauf folgenden Wochenende statt. Die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen feiern das Fronleichnamsfest nicht.