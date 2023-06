Wie der Strompreis gerechter werden soll - auch in Bayern

Die Kosten für die lokalen Strom-Verteilnetze sollen in Deutschland gerechter verteilt werden. Dazu will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute einen Vorschlag machen. Für viele bayerische Stromkunden könnte es dadurch erstmal teurer werden - für manche aber auch billiger.

Wo Windräder stehen, wird der Strom bisher eher teurer

Bisher ist es so: Wenn in einer Gegend viele Windräder oder Solarparks entstehen, werden die Stromkunden dort dafür auch noch bestraft. Denn der Beschaffungspreis für Strom ist in ganz Deutschland gleich - egal, wie das Verhältnis zwischen Stromangebot und -nachfrage vor Ort aussieht. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Schweden oder Italien gibt es in Deutschland nur eine einzige Strompreiszone.

Fast 900 unterschiedliche Netzentgelte in Deutschland

Wie ein Flickenteppich sieht dagegen die Deutschlandkarte bei den Kosten für das Stromnetz aus. Die sogenannten Netzentgelte sind in jedem regionalen oder lokalen Verteilnetz unterschiedlich. Allein in Bayern gibt es 228 Verteilnetzbetreiber - vom großen Bayernwerk bis zum kleinen Gemeindewerk Gangkofen. Bundesweit sind es fast 900. Und das Netzentgelt unterscheidet sich sehr stark. Die Extrembeispiele sind 3,48 Cent pro Kilowattstunde in einem nordrhein-westfälischen Regionalnetz und 18,67 Cent in einem baden-württembergischen.