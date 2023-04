Wetter: Schnee und Sturm in Bayern - Warten auf Frühlingswärme

Sturmböen und Schnee hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Bayern angekündigt. Demnach soll es am Donnerstag tagsüber und in der Nacht zum Freitag vor allem an den Alpen oberhalb von 900 bis 1.000 Metern schneien, teils seien bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

Zudem soll es im Laufe des Tages stürmisch werden: In Franken könnten Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern wehen. Dort seien im Westen auch vereinzelte Gewitter mit starken bis stürmischen Böen möglich. Auch in Schwaben könne es Gewitter geben.

Kühl und nass - nachts auch in tieferen Lagen Schnee möglich

In den kommenden Tagen soll das Wetter laut DWD kühl und nass bleiben: Am Freitag und am Samstag rechnen die Experten mit Regen bei 6 bis 11 Grad, der jeweils in der Nacht bis in tiefere Lagen zu Schnee werden kann. Auch am Sonntag soll der Himmel über Bayern bewölkt bleiben, vor allem im Süden regnet es laut DWD.

Im Westen Deutschlands soll es am Donnerstag häufig regnen, auch kurze Gewitter sind möglich. Zudem weht der Wind im Nordwesten teils heftig. Freundlicher sieht es in der Osthälfte aus, hier bleibt es überwiegend trocken, manchmal lässt sich die Sonne blicken. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 14 Grad.

Am Freitag bekommen die Menschen im Osten das Wetter mit vielen Wolken und etwas Regen, während es im Westen meist trocken bleibt. Am Niederrhein steigen die Werte bis auf 16 Grad – am kühlsten wird der Tag in Südostbayern mit 7 Grad.

Mehr Sonne und Wärme? Warten auf Frühlingswetter

Möglicherweise zieht in der kommenden Woche milderes Frühlingswetter in Deutschland ein. "Es bleibt noch ein kleines Fragezeichen, aber ab Dienstag sieht es nach deutlich mehr Sonnenschein und höheren Temperaturen aus", sagte der Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Dann könne es verbreitet bis zu 20 Grad warm werden, teilweise seien sogar Werte bis 23 Grad möglich. Die größten Chancen auf Sonne bestehen im Norden.

Mit Informationen von dpa