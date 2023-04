Rückbau Atomkraftwerk: "Dann steht man da wie vor einem Grab"

Am Samstagabend besiegelt ein roter Knopf das Aus des Atomzeitalters in Deutschland. Drei Atomkraftwerke werden abgeschaltet, darunter der noch laufende Reaktor Isar 2 in Niederbayern. Vor zwölf Jahren wurde schon einmal ein roter Knopf gedrückt - im Reaktor Isar 1. Der Rückbau ist hier in vollem Gange: Reaktor, Rohre, Regler – alles wird mit Sägen und Bohrern zerlegt.

AKW-Rückbau bedeutet: Baustelle

Martin Trettenbach, Strahlenschutzexperte im grünen Overall, erinnert sich noch genau an damals, als der Stromgenerator ausgebaut wurde: "Dann steht man da wie vor einem Grab und sieht, wie der Generator, das Grab, nach unten geht: Da kommt Trauer, Wut hoch."

Wut darüber, dass er seinen eigenen Arbeitsplatz abbauen muss. Jahrelang hat er mit mehreren hundert Mitarbeitern im Block Isar 1 in Essenbach bei Landshut Strom produziert. Die Arbeiter bleiben alle weiter beschäftigt. Ihre neue Aufgabe heute: das Kernkraftwerk von innen heraus zu zerlegen.

Rückbau als gesellschaftliche Aufgabe

Trettenbach hat sich damit abgefunden – mehr noch, er sieht im Rückbau eine gesellschaftliche Aufgabe: "Wir sind es diesen Mitmenschen, die hier in der Umgebung wohnen, auch schuldig, dass wir hier wirklich alles zurückbauen. Dass es so zurückgestellt wird, wie wir eigentlich in den Siebzigerjahren begonnen haben. Grüne Wiese heißt es ja, und da bin ich überzeugt, dass wir das auch schaffen werden."

Rückbau-Kosten: Eine Milliarde Euro

Der Rückbau dauert insgesamt 15 Jahre und kostet eine Milliarde Euro – pro Kernkraftwerk. Es ist eine gigantische Summe, damit keine Strahlung nach draußen gelangt. Dafür prüft Trettenbach jedes einzelne Teil von allen Seiten auf Radioaktivität und misst beispielsweise Rohre. Ist ein Teil frei von Strahlung, wird es recycelt und gelangt in den Wirtschaftskreislauf.

Mittlerweile wurde schon Material von der Masse des Eifelturms im Reaktor Isar 1 abgetragen. Martin Trettenbach und viele andere hier sind bis zur Rente mit dem Rückbau beschäftigt – auch den jüngeren Kollegen ist nach Ende des Rückbaus ein Arbeitsplatz bei der Betreiberfirma sicher.

AKW-Mitarbeiter im Ausland weiter beschäftigen

Wie sehen das aber Jüngere? Michel Reimringer ist gerade einmal Anfang 30 und derzeit im Rückbau beschäftigt: "Es ist ja nicht gesagt, dass ich mein Leben lang Rückbau mache. Ich werde zum Beispiel im Mai in der Schweiz in einem aktiven AKW bei der Revision mitarbeiten."

Für einige liegt die Zukunft also vielleicht im Ausland, denn dort gibt es noch aktive Atomkraftwerke und es werden sogar neue gebaut. In Deutschland hingegen wird abgebaut.

Rund zwei Prozent des zerlegten Materials von Isar 1 landen aber auch in riesigen, grauen Behältern: radioaktiver Atommüll – das Erbe des Atomzeitalters für unzählige Generationen. Ein Endlager dafür gibt es in Deutschland noch nicht.

Erfahrungen aus Rückbau AKW Kahl am Main

Bereits im Jahr 1988 wurde mit dem Rückbau des ersten kommerziellen Kernkraftwerks Deutschland in Kahl am Main begonnen - der Rückbau war nach 22 Jahren im Jahr 2010 abgeschlossen und kostete mit 150 Millionen Euro mehr als der Aufbau.

Ende 1960 war das Versuchsatomkraftwerk Kahl in Betrieb gegangen. Es trug zwar im Namen die Ortsmarke Kahl, stand aber innerhalb der Gemarkung Karlsteins. Der Name sollte den in den Anfangsjahren im Kraftwerk tätigen Amerikanern sprachlich entgegenkommen. Das VAK wurde nach 25 Jahren Betrieb Ende 1985 stillgelegt. Der Versuchsreaktor war in dieser Zeit 150.000 Stunden in Betrieb und lieferte mehr als zwei Milliarden Kilowattstunden Strom. Von 90 Störfällen waren sieben als ersthaft eingestuft worden.