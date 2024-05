Start ins Wochenende mit Regen und Gewittern in ganz Bayern

Es bleibt nass und ungemütlich - mit Regen und Gewittern muss auch am Wochenende gerechnet werden. Am Samstag kann es im Tagesverlauf in allen bayerischen Regierungsbezirken zu Schauern oder Gewittern kommen, so die Vorhersage des BR-Meteorologen Michael Sachweh.

Wetter in Bayern: Hier geht es zum Wetter in Ihrer Region

Am Sonntag bilden sich dann nur noch ganz vereinzelt Schauer. Am Montag ist es teils freundlich, teils bewölkt und es fällt gelegentlich Regen, nachmittags und abends gibt es vereinzelt teils kräftige Schauer und Gewitter. Am Dienstag ist es meist bewölkt mit schauerartigen Regenfällen.

Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 14 Grad; die Höchstwerte zwischen 20 und 25, am Dienstag nur noch zwischen 14 und 19 Grad.

Starkregen, Hagel und stürmische Böen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitag eine Unwetterwarnung für Teile Schwabens und Mittelfrankens herausgegeben. Betroffen waren die Landkreise Donau-Ries und Weißenburg-Gunzenhausen. Gewarnt wurde vor schweren Gewittern, regional heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel und stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde.

Darüber hinaus warnte der Deutsche Wetterdienst für weitere Gebiete in Oberbayern sowie Teile Mittel- und Oberfrankens vor starken Gewittern mit Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, sowie vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Kilometern pro Stunde. Über Schäden war am Samstagmorgen zunächst nichts bekannt.

Seit Tagen gewittrige Stimmung in Bayern

Gewitter waren bereits am Donnerstag vom Alpenrand kommend über Südbayern gezogen und verursachten Schäden. Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland sprach von mehreren wetterbedingten Einsätzen vor allem in der Region um Bad Tölz. Hauptsächlich seien Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden.

In Mittelfranken kam es aufgrund heftiger Regenfälle in der Nacht zu Freitag zu Aquaplaning auf den Straßen. Die Folge waren zwei Unfälle, jedoch ohne Verletzte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Bereits zu Beginn der Woche hatte es in Bayern heftigen Starkregen und Hagelschauer gegeben. In Kastl in der Oberpfalz wurden am Mittwochabend durch Wassermassen Autos über den Marktplatz gespült, Menschen konnten kurzfristig ihre Häuser nicht verlassen.