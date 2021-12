Tauwetter: Warnung vor Überschwemmungen im südlichen Oberbayern

Laut Deutschem Wetterdienst drohen in drei südlichen Landkreisen in Oberbayern Überschwemmungen. Betroffen sind demnach der Landkreis Berchtesgadener Land und Teile der Landkreise Traunstein und Rosenheim.

Regen und milde Temperaturen lassen Schneedecke schmelzen

Starker, langanhaltender Regen, milde Temperaturen und eine dicke Schneedecke: Diese Kombination führt zu starkem Tauwetter und damit zu großen Mengen an Schmelzwasser. Für Teile der Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein und Rosenheim hat der Deutsche Wetterdienst deswegen die Warnstufe 3 (Unwetterwarnung) von vier möglichen Stufen ausgerufen.

Deutscher Wetterdienst: Straßen könnten überflutet werden

Nach Angaben des Wetterdienstes sind in den betroffenen Regionen Abflussmengen von 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich. Deswegen werden Anwohner vor Hochwasser an Bächen und Flüssen gewarnt. Außerdem, so der Deutsche Wetterdienst können Straßen überflutet werden. Es wird empfohlen, auch die Internetseiten der Hochwasserzentralen zu besuchen, um weitere Informationen zu erhalten (www.hochwasserzentralen.de)

Landkreis Traunstein: Pegel sinken wieder

Der Hochwassernachrichtendienst für den Landkreis Traunstein gibt unterdessen an, dass die Höchststände der Pegel der Traun und Tiroler Achen bereits erreicht wurden und die Wasserstände wieder sinken. Dort wurden keine Meldegrenzen überschritten, der weiterhin vorhergesagte Regen werde zu keinem relevanten Wiederanstieg der Pegel führen. In den Landkreisen Rosenheim und Berchtesgadener Land gibt es von örtlichen Wasserwirtschaftsämtern ebenfalls bislang keine Warnungen.

"Markantes Wetter" mit Sturmböen in Ostbayern

Im Osten Bayerns gibt es ebenfalls Wetterwarnungen, allerdings nur der Stufe 2 (markantes Wetter). In den Landkreisen Freyung-Grafenau, Regen und Cham wird vor Sturmböen oberhalb von 1.000 Metern mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h gewarnt.