Hochwasserschutz: Streit um den Wasserpegel am Königssee

Als Birgit Menning nach der Starkregennacht am 18. Juli ihr Haus verlassen musste, hatte sie die schrecklichen Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal im Kopf. "Ich dachte, ich sehe mein Elternhaus vielleicht zum letzten Mal, in zwanzig Minuten haben wir so viel wie möglich eingepackt." Dann ist Familie Menning zusammen mit rund 200 Personen entlang der Königsseer Ache evakuiert worden. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil auch am Tag danach große Regenmengen vorhergesagt wurden.

Doch zum Glück blieb der Regen aus und die Anwohner durften bald darauf wieder in ihre Häuser zurück. Es ist nicht das erste Hochwasser, bereits 2002 und 2005 hat es in Schönau am Königssee extreme Hochwasser-Ereignisse gegeben.

"Was passiert beim nächsten Starkregen?"

Birgit Menning bereiten Regennächte deshalb nicht erst seit dem Starkregen im Juli schlaflose Nächte. "Was passiert beim nächsten Starkregen, wann wird gehandelt, dass das Geschiebe aus der Königsseer Ache entfernt wird, wann werden wir Anwohner endlich mehr geschützt", fragt sie.

Schuld an ihren Sorgen ist den Anwohnern zufolge der zu hohe Wasserstand am Königssee. Über die Stauklappen steuert die Bayerische Seenschifffahrt den Wasserstand des Sees und damit auch den Abfluss in die Königsseer Ache.

Bayerische Seenschifffahrt ist verantwortlich für Seepegel

Um zu verhindern, dass die Boote an den Anlegestellen und in den Bootshäusern auf Grund laufen, darf der Schifffahrtsbetrieb die Seehöhe offiziell um 13 Zentimeter über Null anheben. Das führt immer wieder zu Konflikten. Denn je mehr der Wasserpegel bei Regen steigt, umso mehr Wassermassen drücken sich durch die geöffneten Schleusen hindurch. Schließt man die Schleusen, staut sich der See zu stark auf und dann sind wiederum die Seeanlieger betroffen.

Anwohner fordern permanente Absenkung des Königssees

Hannes Graßls Haus steht etwa 50 Meter von der Königsseer Ache entfernt. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich vier Aktenordner mit Aufzeichnungen, Hochwasserdaten und Studienergebnissen. "Ich bemühe mich jetzt seit 17 Jahren, dass der Seepegel am Königssee dauerhaft abgesenkt wird."

Seenschifffahrt senkt See bei Starkregenprognosen temporär ab

Im Fall einer Unwetterwarnung oder Hochwasser greift die Bayerische Seenschifffahrt bereits jetzt schon in die automatische Schleusensteuerung ein, um den See vorab abzusenken und bei Regen solange wie möglich konstant zu halten. So zum Beispiel auch am Tag vor dem Unwetter am 17. Juli.

Unverlässliche Wetterprognosen erschweren angemessene Reaktion

Doch die Anwohner verfolgen die Pegelstände und Abflussmengen über den Hochwassernachrichtendienst ganz genau. Man hätte noch mehr absenken müssen, kritisieren sie. Die Seenschifffahrt entgegnet, es sei sehr schwierig, das genaue Maß zu finden, da die Regenereignisse, insbesondere in den Alpentälern, nur selten verlässlich vorhergesagt werden können. Oft seien einzelne Gemeinden oder sogar nur Gemeindeteile betroffen. "Wir lernen bei jedem Starkregenereignis dazu."

Bürgerengagement bisher erfolglos

Auf der Suche nach besseren Lösungen hat sich Hannes Graßl Niederschlags- und Pegelmessungen besorgt, Briefe an die Behörden geschickt und zusammen mit anderen Betroffenen eine Petition im Landtag eingereicht. Zuletzt schickten die Anwohner einen Brief an den Umweltminister Thorsten Glauber.

Studie zeigt: Abgesenkter Wasserpegel würde Anwohner schützen

Eine Studie im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts aus dem Jahr 2007 gibt den Anwohnern aus wasserwirtschaftlicher Sicht recht. Dort heißt es "empfohlen wird eine permanente Vorabsenkung des Königssees. Eine Vorabsenkung von zehn bis 20 Zentimeter würde deutliche Verbesserungen für die Seeanlieger und die Unterlieger an der Königsseer Ache mit sich bringen." An den Empfehlungen hat sich laut Wasserwirtschaftsamt auch bis heute kaum etwas geändert.