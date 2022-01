Pegel an Naab und Regen steigen

Der anhaltende Regen lässt in der Oberpfalz und im Bayerischen Wald die Pegel der Flüsse steigen. Entlang von Naab und Regen ist am Dienstagabend vielerorts Meldestufe 1 des vierstufigen Hochwasser-Warnsystems erreicht worden.

Brennpunkt Cham

Meldestufe zwei wurde am Dienstagabend in Cham am Zusammenfluss von Regen und Chamb, sowie in Pressath an der Haidenaab registriert. In der Oberpfalz steigt das Wasser vor allem an den verschiedenen Zuläufen der Naab. So wurde am Dienstagnachmittag unter anderem in Amberg an der Vils und in Neustadt an der Waldnaab, außerdem in Parsberg an der Schwarzen Laaber jeweils Meldestufe 1 erreicht.

Am Regen und seinen Zuflüssen gehen die Prognosen davon aus, dass der Hochwasserscheitel im Laufe der Nacht erreicht wird. Meldestufe 1 wurde hier am Abend unter anderem in Furth im Wald, Bad Kötzting, Zwiesel und Sägmühle registriert.

Straßensperren möglich

In Cham soll der Regen in der Nacht zum Mittwoch Meldestufe 3 erreichen. Das heißt: Auch einige überörtliche Straßenverbindungen und bebaute Grundstücke könnten überflutet werden. Es muss also mit örtlichen Straßensperren gerechnet werden.

Wie sich das Hochwasser weiter entwickelt, hängt von den weiteren Niederschlagsmengen ab, hieß es. An der Donau ist die Lage entspannt, hier wurde bisher keine Hochwassermeldestufe überschritten. Die Experten erwarten auch für die nächsten Tage dort kein Hochwasser.