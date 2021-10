Weniger Beton, mehr Grün: Wie Hochwasserschutz gelingen kann

In der oberbayerischen Gemeinde Piding im Berchtesgadener Land kam der Gemeinderat kürzlich zu einem überraschenden Abstimmungsergebnis. Mit einer knappen Mehrheit kippte er ein geplantes Gewerbegebiet mit knapp 40.000 Quadratmetern auf der grünen Wiese – eine Fläche, die bei Starkregen schnell unter Wasser steht. Doch ein verhindertes Gewerbegebiet ist in Bayern eher eine Ausnahme als die Regel. Im Vergleich mit allen anderen Bundesländern ist der Flächenverbrauch in Bayern am höchsten.

Richtwert fünf Hektar am Tag klar verfehlt

Obwohl die Staatsregierung im Koalitionsvertrag anstrebt, nicht mehr als fünf Hektar pro Tag zu verbauen, werden täglich knapp elf Hektar Boden zubetoniert, das entspricht einer Größe von etwa 15 Fußballfeldern. Rund die Hälfte davon wird versiegelt: betoniert, asphaltiert, gepflastert, bebaut oder anderweitig befestigt. Einmal versiegelter Boden lässt sich nur schwer wieder in seinen ursprünglichen Zustand umwandeln.

Pro-Kopf-Verbrauch auf dem Land besonders hoch

Einer aktuellen Erhebung der Universität Würzburg zufolge ist die Bodenversiegelung pro Einwohner in Städten geringer als auf dem Land. Die Spanne reicht von 73 Quadratmeter pro Einwohner in München bis hin zu 3.200 Quadratmeter, dem Höchstwert in Ramsau bei Berchtesgaden. In Großstädten werden Siedlungsflächen also deutlich besser genutzt.