Wetter in Bayern: Schnee, Glätte und eine Warnung vor Dauerregen

Was macht der Winter? Zumindest in Lagen 600 Meter über dem Meeresspiegel, weiß BR-Wetterexperte Michael Sachweh, hat er heute schon hereingeschneit. Liegengeblieben ist allerdings kaum etwas. In der Nacht sind in den Alpen, im Bayerischen Wald und den Höhenlagen Oberfrankens oberhalb von 800 Metern schon bis zu fünf Zentimeter Schnee drin, in noch höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter; in den Allgäuer Alpen und auf den Gipfeln des Bayerwaldes sind bis zu 15 Zentimeter Schnee angesagt.

Die Nacht wird frostig

In Südbayern wird es in der Nacht zum Sonntag verbreitet frostig und teilweise rutschig: Örtlich kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe und Reif kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Ungewöhnlich ist das übrigens nicht, im Gegenteil: "Im langjährigen Mittel hat es in der zweiten Novemberwoche ziemlich oft schon bis hinunter ins Flachland geschneit", sagt Michael Sachweh. "Da sind wir in diesem Jahr eher spät dran."

Der Sonntag: überwiegend nass

Im Laufe des Sonntags soll die Schneefallgrenze dann wieder auf über 1.500 Meter ansteigen. In niedrigeren Lagen der westlichen Alpen kann es ab Sonntagvormittag zudem stark regnen - insbesondere im Westen.

Warnung vor Dauerregen im Allgäu

Für das Oberallgäu gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung vor Dauerregen heraus. Bis Mittwochabend könne hier länger anhaltend Regen fallen. "Dabei summieren sich binnen 72 Stunden 80 bis 100, in den Weststaulagen der Allgäuer Alpen auch über 140 Liter pro Quadratmeter", teilte der DWD mit.

Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen seien möglich. Einzelne Erdrutsche könnten auftreten, hieß es.