Slalom-Auftakt in Levi: Dürr mit Siegchance - Vlhova führt

Lena Dürr hat einen überzeugenden ersten Lauf beim Slalom-Auftakt im finnischen Levi hingelegt. Die WM-Bronze-Gewinnerin liegt nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei (53.97 / +0.18) hinter der Slowakin Petra Vlhova und hat noch alle Chancen auf den Weltcup-Sieg. Dritte ist die Gesamtweltcup-Gewinnerin des vergangenen Winters Mikaela Shiffrin aus den USA. Die zweite Deutsche Jessica Hilzinger schied aus. Emma Aicher (+2.09) erreichte den zweiten Durchgang als 17.

Dürr schneller als Shiffrin

Dürr startete nach der sechsmaligen Levi-Siegerin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin hatte die Konkurrenz mit über einer Sekunde Vorsprung distanziert, doch die Athletin vom SV Germering sollte noch schneller sein. In 53,97 Sekunden flog sie den Hang in Lappland hinunter und überzeugte vor allem im Steilhang. Im Ziel war sie nach ihrer Fahrt mit spezieller Linie zuerst etwas verwirrt und fragte laut "Zählt das?".

BR-Experte Felix Neureuther sprach von einer "intuitiven Fahrweise" während der Übertragung. "Ich war im Ziel unsicher, ob das korrekt war", erklärte Dürr nach ihrem Lauf im BR24Sport-Interview. "Aber es haben alle gesagt, es passt." Für sie sei schon bei der Besichtigung die Linie klar gewesen.

Reicht es für Dürr zum Sieg?

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Dürr nach dem ersten Durchgang auf dem Podest steht. Im letzten Jahr lag die 32-Jährige nach dem ersten Durchgang sogar in Führung. Am Ende reichte es in beiden Rennen nur zu einem undankbaren vierten Platz. Vor zwei Jahren triumphierte sie in Lappland. Diesen Erfolg würde sie heute gerne wiederholen.

Ob das klappt, sehen Sie im 2. Lauf ab 12.50 Uhr im Stream und im BR Fernsehen.