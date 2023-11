Immer wieder Kane: Heidenheim schockt FC Bayern nur kurz

Der FC Bayern hat den fünften Bundesliga-Sieg in Folge gefeiert. Die Münchner bezwangen den FC Heidenheim dank eines Doppelpacks von Harry Kane mit 4:2 (2:0). Kurzzeitig schockte der Aufsteiger den Rekordmeister und holte einen 0:2-Rückstand auf, doch am Ende feierte das Team von Trainer Thomas Tuchel den Sieg und setzte sich vorübergehend an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

Pavlovic mit Startelfdebüt und Kane-Doppelpack

Trainer Tuchel rotierte kräftig gegen den Aufsteiger. Fünf Profis waren neu in der Startelf im Vergleich zum Sieg in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul. U.a. ersetzte Müller den verletzten Musiala und der junge Aleksandar Pavlovic feierte sein Startelfdebüt.

Die Münchner hatten wenig Anlaufschwierigkeiten und waren von Beginn an spielbestimmend. In der Anfangsphase hatten Upamecano per Kopf (9.) und Leroy Sané, der an Torhüter Kevin Müller scheiterte, noch kein Glück. Besser machte es Harry Kane in der 14 Minute. Nach Dribbling und Pass von Sané drehte sich der Engländer um die eigene Achse und netzte ein. Es war bereits sein 16. Saisontreffer. Und der 17. folgte noch vor der Pause. Nach einer Sané-Ecke köpfte Kane ein zur 2:0-Halbzeitführung. Heidenheim hatte im ersten Durchgang eine gute Chance, doch Tim Kleindienst verzog aus aussichtsreicher Position deutlich (20.).

Heidenheim schockt die Bayern, doch die schlagen zurück

Auch in der zweiten Halbzeit wirbelte das neue Traum-Duo der Münchner. Kane scheiterte aber am Heidenheimer Schlussmann nach Vorarbeit von Sané (58.). In der Folge blieb der Rekordmeister weiterhin überlegen. Dementsprechend überraschend fiel der Anschlusstreffer für Heidenheim durch Kleindienst (67.). Zuvor hatte sich der FCB etwas nachlässig in der Konter-Absicherung gezeigt.

Und es kam noch dicker aus Sicht der Heimmannschaft. Beste nutzte einen Fehler im Spielaufbau und traf - abgefälscht von Min-jae Kim - zum Ausgleich. Innerhalb von drei Minuten waren die Gäste von der Brenz zurück im Spiel. Auch bei Borussia Dortmund war das Team von Trainer Frank Schmidt nach einem 0:2 noch zurückgekommen.

Doch die Truppe von Thomas Tuchel hatte ihrerseits die passende Antwort. Nur wenige Augenblicke später traf der eingewechselte Raphael Guerreiro und verwertete den Abpraller des ebenfalls eingewechselten Eric Maxim Choupo-Moting zur erneuten Führung (72.). Danach war die Gegenwehr des Aufsteigers gebrochen, der FC Bayern feuerte Abschluss um Abschluss auf das Tor von Keeper Müller, doch traf zunächst nicht. Den Schlusspunkt setzte Choupo-Moting, der eine Flanke von Mathys Tel mustergültig in die linke untere Ecke nickte (85.).