Wetter in Bayern: Bald kommt wirklich der Sommer

Der Corona-Winter hat uns allen wieder viel abverlangt: Vielleicht noch nie war die Sehnsucht so groß nach Biergarten, Freibad, Klettergarten, Radlfahren oder der Terrasse vom Lieblingsitaliener. Doch das Wetter wollte in diesem Frühling einfach nicht mitspielen: Es war meist zu kalt und oft auch zu unbeständig.

Auch diese Woche ist das Wetter – wenn auch deutlich wärmer – unberechenbar. Feucht-warme Luft bestimmt die Lage und sorgt immer wieder für Schauer und Gewitter. Die können zum Teil unwetterartig ausfallen: Schon in den vergangenen Tagen gab es etliche Gewitter mit Starkregen in Bayern, teilweise auch mit Überschwemmungen. Auch am heutigen Dienstag kann es noch zu Schauern und teils kräftigen Gewittern mit heftigem Starkregen kommen.

Bayern: Am Wochenende bis zu 27 Grad

Gegen Ende der Woche beruhigt sich die Wetterküche dann ein wenig von Norden her. Am Wochenende dürfte es nur noch ganz vereinzelt Schauer und Gewitter geben, aber ausschließen kann man sie auch dann nicht. Die milden Temperaturen sind das einzig Verlässliche diese Woche: Die Höchstwerte liegen am Wochenende zwischen 21 und 27 Grad.

Hoffnung macht allerdings der Blick auf die kommende Woche. Denn da wird es, so sehen es die Prognosemodelle im Augenblick, richtig sommerlich werden. Richtig sommerlich – wissen wir noch, wie sich das anfühlt? Ja, mit viel Sonne und Temperaturen bis 30 Grad. Also endlich Sommer, endlich Freibad – und endlich Biergarten ohne Schirm und Jacke!