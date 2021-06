Deutlich weniger Kinder lernen schwimmen

Einen Rückgang von 70 Prozent bei den Schwimmprüfungen in nahezu allen Bereichen verzeichnet die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern. Die bayerischen Zahlen seien nahezu deckungsgleich mit denen für den Regierungsbezirk Oberbayern, teilt der Verein mit. Ein Zusammenhang mit der Corona-Pandemie liege auf der Hand, bilanziert die DLRG. Lange Schließungen der Bäder während der Lockdowns im vergangenen Frühjahr und Winter machten Schwimmkurse nahezu unmöglich.

Auch vor Corona lange Wartelisten für Schwimmkurse

Doch das Problem ist nicht neu, sondern wird vielmehr durch die Pandemie verschärft. Bereits 2019 gab es lange Wartelisten für Kinder, die einen Schwimmkurs besuchen wollten. Etwa ein Jahrgang habe auf der Warteliste gestanden. Das Hauptproblem liege an den vorhandenen Wasserflächen, heißt es in der Bilanz der DLRG. Also: zu wenig Schwimmbäder, zu wenig verfügbare Zeiten für Kurse in den Bädern.

Das trifft auch den Schwimmunterricht in den Grundschulen. Bereits vor der Pandemie konnte vielerorts in Grundschulen kein Schwimmunterricht mehr angeboten werden, weil kein Bad zur Verfügung steht, teilt die DLRG mit.

Riesiger Rückstau durch Corona

Durch Corona sei mittlerweile so ein großer Rückstau an Schwimmschülern aufgelaufen, dass die DLRG Bayern schon gar keine Wartelisten mehr führe, teilt ein Sprecher der DLRG Bayern auf BR-Anfrage mit.

Resolution der DLRG Bayern: Mehr Hallenbäder

Auf die mittlerweile problematische Situation hat die DLRG Bayern bereits im vergangenen Herbst aufmerksam gemacht und eine Resolution an die bayerische Staatsregierung verabschiedet. "Freibäder haben nur wenige Monate im Sommer geöffnet und Kurse können dort nur wetterabhängig stattfinden, deshalb sind Hallenbäder sehr wichtig, um Schwimmkurse planmäßig durchzuführen", meint Michael Förster von der DLRG Bayern. Deshalb fordert die DLRG Bayern mehr Gelder für zum Beispiel Neubauten von Bädern mit Schwimmfläche für Kurse.