Wer wen wählte und wo die Hochburgen der Parteien liegen

Wer punktet wo am stärksten?

Die CSU schafft es laut vorläufigem Ergebnis nur noch bei den Erststimmen in zwei Fällen über 50 Prozent, und zwar in Neumarkt in der Oberpfalz und Bad Kissingen. In den Münchner Stimmkreisen Mitte, Milbertshofen, Schwaben und Giesing schneidet die CSU bei den Gesamtstimmen am schlechtesten ab.

Die Freien Wähler haben ihre Hochburgen in Niederbayern, wo sie teils die CSU auf den zweiten Platz verweisen. Zum Beispiel in Landshut, wo Hubert Aiwanger antrat, sowie in Dingolfing, Kelheim und Rottal-Inn. Die AfD gewinnt im schwäbischen Günzburg nicht ganz ein Viertel der Wählerstimmen.

Die Grünen reüssieren in den Städten - in München-Stadt mit 44,6 Prozent, gefolgt von drei weiteren Stimmkreisen in München, wo sie stärkste Kraft werden. Die SPD hat die meisten ihrer (bröckelnden) Bastionen weiterhin in Franken, landet aber in Niederbayern oft sogar unter 5 Prozent. Die FDP schließlich verfehlt, von einigen gelben Glanzlichtern in München und dessen Speckgürtel abgesehen, nahezu flächendeckend den Wiedereinzug in den Landtag.