Weltwassertag: Sorgen ums Grundwasser trotz nassen Winters

Es war einer der nassesten Winter seit 1881 und zwar in ganz Bayern. Martin Michl von den Stadtwerken Landsberg am Lech lässt an einer Grundwassermessstelle sein Maßband in die Tiefe: 25 Meter zeigt der Wasserstandsmesser. Michl atmet auf: "Die starken Niederschläge im Winterhalbjahr sind für uns gut. Wir haben einen mittleren Grundwasserstand und der reicht jetzt mit Sicherheit aus bis Herbst 2024."

Neue Trinkwasserbrunnen sollen auch künftig Versorgung sichern

Trotz der guten Aussichten für dieses Jahr sorgen sich auch die Landsberger um ihr Trinkwasser. Wegen der sandigen Böden sinken die Pegel auch schnell wieder. Damit die Stadtwerke in Zukunft genug Trinkwasser bereithalten können, bauen sie gerade nur wenig entfernt einen neuen Brunnen. Die Sorge ums Trinkwasser der Zukunft ist längst kein Phänomen mehr, das nur den trockenen Norden des Freistaats umtreibt.

Ein nasser Winter hilft nach 20 trockenen Jahren nicht

Aktuell sieht es aber gut aus: das Landesamt für Umwelt (LfU) meldet Mitte März zwar einen niedrigen Grundwasserstand bei nur 15 Prozent der oberflächennahen Messstellen in Bayern. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 53 Prozent. Insgesamt war es aber in Bayern einer der nassesten Winter seit 1881. Jörg Neumann, Referatsleiter für Grundwasserschutz am LfU, sieht aber dennoch keinen dauerhaften Grund zur Entwarnung: "Wir haben seit 2003 20 Jahre hinter uns, in denen wir zu wenig Grundwasserneubildung hatten. Dieses langjährige Defizit lässt sich nicht dadurch ausgleichen, dass wir jetzt drei bis vier nasse Monate im Winter hatten."