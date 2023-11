Schliersee: Zwei Verletzte bei Zugunglück, Bahnstrecke gesperrt

Nach dem schweren Verkehrsunfall am unbeschrankten Bahnübergang Schliersee-Westerberg auf Höhe des Campingplatzes ist der Einsatz beendet. Der 60-jährige Haushamer, dessen Pkw beim Überqueren des Bahnübergangs von einem Zug erfasst wurde, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf BR-Anfrage bestätigte ein Sprecher der Polizei Miesbach, dass der Mann zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ist. Der 58-jährige Zugfahrer aus Gaißach wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Hoher Sachschaden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde von den rund 50 Fahrgästen im Zug keiner verletzt. Am Zug selbst entstand ein hoher Sachschaden, laut Polizei im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich. Die Bahnstrecke Schliersee – Bayrischzell ist weiterhin gesperrt und muss durch die Deutsche Bahn erst wieder freigegeben werden. Mit Behinderungen im Bahnverkehr ist zu rechnen.

Auto in Bach geschleudert

Der 60-jährige Autofahrer wollte am frühen Samstagabend den unbeschrankten Bahnübergang mit seinem Pkw queren. Aus bisher unbekannter Ursache wurde der Golf dabei aber von einem Zug erfasst und durch den Zusammenprall in einen naheliegenden Bach geschleudert. Der Mann war laut Polizei allein im Auto unterwegs. Er konnte sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien und musste von Feuerwehr und Rettungsdienst gerettet werden. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Daher wurde die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens sowie die Sicherstellung des Wagens angeordnet, so die Polizei.