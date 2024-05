Wegen Blaualgen: Badewarnung am Altmühlsee

Für die Altmühlsee-Strände von Schlungenhof und Muhr am See (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) gibt es eine Badewarnung. Wie das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mitteilt, wurde an diesen beiden Stränden ein erhöhtes Blaualgenvorkommen nachgewiesen. Bei langanhaltenden hohen Temperaturen bilden sich Blaualgen. Am Altmühlsee tritt dieses Problem seit einigen Jahren zeitweise auf.

Bei Kontakt gesundheitsschädliche Reaktionen möglich

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen nehme während der Badesaison regelmäßig Proben, um die Badewasserqualität zu überprüfen. Nun sind vermehrt Blaualgen, auch Cyanobakterien genannt, aufgetreten. Diese könnten gesundheitliche Reaktionen auslösen, so das Landratsamt. Der Kontakt mit Blaualgen kann zu Hautreizungen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen sowie Bindehautentzündung und Gliederschmerzen führen.

Gesundheitsamt gibt Tipps

Deshalb habe das Gesundheitsamt die Badewarnung ausgesprochen. Die Behörde bittet Badende, die Beschilderung vor Ort zu beachten. Denn durch die Wind- und Wettersituation könne sich die Situation jederzeit wieder ändern, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Die Blaualgen seien als grünliche Schlieren zehn bis 20 Zentimeter unter der Wasseroberfläche zu erkennen. "Als Faustregel für das Baden gilt, dass man im knietiefen Wasser die Füße noch sehen können sollte", so das Landratsamt.