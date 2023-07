Gloria von Thurn und Taxis: Boykott-Aufruf "Zeitverschwendung"

Kurz vor Beginn der Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele in Regensburg hat Schlossherrin Gloria von Thurn und Taxis am Mittwochabend im Regensburger Presseclub ihr Bedauern über den Boykottaufruf und angekündigte Demonstrationen geäußert.

Gloria nennt Proteste "Zeitverschwendung"

Die Proteste seien eine Zeitverschwendung, sagte die Prominente im Regensburger Presseclub. Sie sehe keinen Sinn hinter Protest und Boykott, zumal die Festspiele mit ihren Stars und Shows eine "Win-Win-Situation für alle" seien. Sie sehe nicht, dass mit einem Boykott "irgendetwas Positives" geschehe. Man nehme den Menschen vielmehr etwas weg. Wenn "ein paar unrasierte Typen" am Schloss stünden, dann sei das zudem für die Gäste der Schlossfestspiele "nicht gerade lustig", sagte Gloria von Thurn und Taxis.

Zwei Demonstrationen zum Auftakt angekündigt

Die Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in der Oberpfalz hat für den Beginn der Schlossfestspiele am Freitag zu Protesten aufgerufen. Am Samstag plant zudem die Klimaschutzbewegung "Fridays für Future" eine Mahnwache vor dem Schloss am Emmeramsplatz.

Bereits zuvor hatten 100 Regensburger Kulturschaffende in einem offenen Brief den Boykott der Schlossfestspiele gefordert. Man habe in den vergangenen Jahren nachverfolgen können, wie sich die Fürstin radikalisiert, sagte der Initiator des Boykottaufrufs, der Konzeptkünstler Jonas Höschl, im April.

Seit langem immer wieder Kritik an der Fürstin

Ihre Kritiker werfen Gloria von Thurn und Taxis unter anderem vor, homophob zu sein und politisch zu weit rechts zu stehen. Sie habe mit Äußerungen das totalitäre System in der DDR verharmlost und würde Verschwörungstheorien verbreiten, hieß es. Kritisch werden in Regensburg auch ihre Kontakte zum US-Rechtsaußen Steve Bannon gesehen. Die Vorwürfe wies die Prominente auch am Mittwochabend im Regensburger Presseclub von sich.

Internationale Stars wie Simply Red und Eros Ramazotti

Bei den Thurn-und-Taxis-Schlossfestspielen treten seit 20 Jahren internationale Stars aus Oper, Pop und Rock auf. Dieses Jahr sind das unter anderem der Tenor Jonas Kaufmann, die britische Band Simply Red und der italienische Pop-Star Eros Ramazotti.