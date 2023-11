Warum die A9 bei Bayreuth am Wochenende komplett gesperrt wird

Autofahrer müssen am kommenden Wochenende auf der A9 im Raum Bayreuth mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, wird die A9 im Bereich Bayreuth-Nord von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, voll gesperrt.

Umleitung erfolgt über andere Autobahnen

Zur Einrichtung der Vollsperrung wird der Verkehr bereits ab 7 Uhr in beide Fahrtrichtungen auf jeweils eine Spur verengt. Ausfahrten an der Anschlussstelle Bayreuth-Nord sind dann nicht mehr möglich. Am Sonntag werden einzelne Fahrstreifen ab 14 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet. Die vollständige Freigabe der A9 mit der Anschlussstelle Bayreuth-Nord erfolgt laut Autobahn GmbH voraussichtlich um 17 Uhr.

Um Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, wurden weitläufige Umleitungsstrecken über die A70, die A73, die A6 und die A93 eingerichtet.

1972 gebaute Hochbrücke wird ersetzt

Grund für die Sperrung ist eine Brücke aus dem Jahr 1972, genauer gesagt die Hochbrücke Bayreuth. Deren Rampenbauwerk wird abgerissen, normalerweise führt unter ihr die A9 hindurch. Die Hochbrücke in Bayreuth wird in den kommenden Jahren komplett neu gebaut. Die Trassierung der B 2 und der vier Rampen werden weitgehend beibehalten. Der Ersatzneubau wird an derselben Stelle wie das bisherige Bauwerk errichtet, heißt es von der Regierung von Oberfranken, die im Mai den Planfeststellungsbeschluss für den Ersatzneubau erlassen hatte.