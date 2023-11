Telefonische Krankschreibung kommt wohl schon nächste Woche

Offenbar schneller als geplant soll die Krankschreibung per Telefon wieder kommen. Nächste Woche Donnerstag könnte das Verfahren, das sich in der Corona-Pandemie bewährt hat, wieder eingeführt werden. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Dann nämlich befasst sich ein Ausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen damit. Die Hausärzte hatten erst am Dienstag die rasche Wiedereinführung gefordert, weil die Infektionswelle die Praxen überfordert.

Die telefonische Krankschreibung wurde während der Corona-Pandemie eingeführt, um die Arztpraxen zu entlasten, im März 2023 ist die Regelung aber ausgelaufen. Angesichts der aktuell steigenden Zahl von Atemwegsinfektionen hatte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Markus Beier, mehr Tempo bei der Wiedereinführung gefordert.

Dass dies noch nicht geschehen ist, sei "überhaupt nicht nachvollziehbar", sagte Beier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Die Krankschreibung per Telefon wäre auch in diesem Winter "eine dringend notwendige Entlastung für die derzeit extrem geforderten Hausarztpraxen gewesen".

Arztpraxen unter Hochdruck - aber Richtlinie fehlt

Ein im Sommer vom Bundestag beschlossenes Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht vor, dass Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen. Die entsprechende Richtlinie ist jedoch beim Gemeinsamen Bundesausschuss von Krankenkassen, kassenärztlichen Vereinigungen und Deutscher Krankenhausgesellschaft noch in Arbeit. Ursprünglich wurde die Regelung für Januar erwartet - doch jetzt soll es schneller gehen.

Viele Arztpraxen sind derzeit überlastet: Die Zahl schwerer Atemwegsinfektionen hat nach Angaben des Robert Koch-Instituts zuletzt deutlich zugenommen. Insbesondere bei Kleinkindern und Menschen im Alter von 15 bis 34 Jahren meldeten die Experten einen deutlichen Anstieg. Bei Kleinkindern lag die Inzidenz aber immer noch deutlich unter den Werten des Vorjahreszeitraums und "auf dem Niveau der vorpandemischen Saison". Die Daten stammen aus der stichprobenartigen Überwachung schwerer akuter Atemwegsinfektionen an Kliniken.