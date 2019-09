Warten auf den Anstich: Das 186. Oktoberfest beginnt

Tradition und Moderne

Wenn es um die Wiesn geht, hört man freilich nicht immer nur Gutes. Von "Massenbesäufnis" ist dann oft die Rede, "Kitsch und Kommerz". Ein zuverlässiger Aufreger jedes Jahr: Der "ausg'schamde" Bierpreis. Dennoch: Auf der Wiesn geht's noch immer in vielen Ecken gemütlich zu, das Oktoberfest ist und bleibt einzigartig.

Da sind die alteingesessenen Festzelt-Stammtische oder die historischen Fahrgeschäfte, die - seit Generationen in Familienbetrieb - oft schon seit mehr als 100 Jahren nach München kommen: Das lustige "Toboggan" zum Beispiel oder das heimtückische "Teufelsrad". Und natürlich gibt es auch heute noch die Wiesn-Urgesteine: den Schichtl, der schon so manchen Besucher geköpft hat, oder den Kabarettisten Moses Wolff, der eigenen Angaben zufolge jeden Wiesn-Tag - und das seit Jahrzehnten - in "seinem" Bierzelt hockt. Einmal hatte er sogar einen eigenen Briefkasten im Hackerzelt. Holzzaun B.2 Heizstrahler, Wiesn, Hackerz. Bierg. rechts, 80339 München, das war 16 Tage lang seine offizielle Adresse - und der Wiesn-Postbote soll all seine Briefe und Packerl zuverlässig geliefert haben.

Seit dem Jahr 2010, als das 200. Jubiläum gefeiert wurde, gibt es außerdem die "Oide Wiesn". Die ist ein paar hundert Meter weiter hinten, links der Bavaria. Auf der Oiden Wiesn geht's zu wie anno dazumal: Im Bierzelt kommt die Blasmusik ohne Verstärker aus, Bier wird in Steinkrügen ausgeschenkt, ein Markerl für die historischen Fahrgeschäfte gibt es für gerade einmal einen Euro. Wer dem Bierzeltwahnsinn auf der großen Wiesn entkommen will, kann also einfach ganz gemütlich auf die Oide Wiesn gehen - die allerdings ein paar Euro Eintritt kostet.

Am Anfang war eine Hochzeit

So manch' einer fragt sich vielleicht, warum das Volksfest "Oktoberfest" heißt, obwohl es hauptsächlich im September stattfindet - und wieso wir Bayern "Wiesn" sagen - wo doch kaum ein Büscherl Gras auf dem betonierten, weitläufigen Gelände wächst.

Ein Blick auf die Geschichte der Wiesn beantwortet diese Fragen recht schnell: "Oktoberfest", weil alles mit einem Pferderennen anfing - und zwar am 17. Oktober 1810. Anlass war die Hochzeit von Kronprinz Ludwig mit der sächsischen Prinzessin Therese. Deshalb heißt der Platz auch "Theresienwiese".

Da man natürlich auch damals schon wusste, wie ordentlich gefeiert wird, haben anlässlich dieser Vermählung in der ganzen Stadt zahlreiche Feste stattgefunden, tagelang. Das Pferderennen war mit 30.000 Zuschauern, drei Vierteln der damaligen Einwohner, das letzte große Event und zugleich die Geburtsstunde des Oktoberfestes.

Bereits 1818, acht Jahre später, wurden das erste Karussell und Losstände, in denen es Porzellan und Schmuck zu gewinnen gab, aufgestellt. Bier floss natürlich auch in Strömen. Ein Jahr danach übernahm die Stadt München die Festleitung, von nun an sollte das Oktoberfest planmäßig jedes Jahr gefeiert werden. Damit es noch möglichst warm und sonnig ist, wurde die Festzeit auf Mitte September vorverlegt.

Wer darf auf der Wiesn ausschenken?

Das mit dem Wiesn-Bier ist eine heikle Sache, die schon manch einen dazu bewogen hat, vor Gericht zu ziehen. In Bayern gibt es mehr als 600 Brauereien, der Ausschank auf dem Oktoberfest bleibt den meisten von ihnen aber verwehrt, denn auf der Wiesn sind nur die fünf großen Münchner Biere vertreten: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Paulaner und Spaten.

Welche Kriterien eine Münchner Brauerei erfüllen muss, um zugelassen zu werden, ist in der Wiesn-Ordnung festgelegt: "An Wiesnbesucher darf nur Münchner Bier der leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsbrauereien, das dem Münchner Reinheitsgebot von 1487 und dem Deutschen Reinheitsgebot von 1906 entspricht, ausgeschenkt werden."

Das Oktoberfest heißt also nicht zu Unrecht auch "Fest des Münchner Biers" oder "Fête de la bière". "Leistungsfähig" muss die Brauerei sein, weil nur so ein sicherer und störungsfreier Ablauf in den Ausschankbetrieben und Festzelten gewährleistet ist. Immerhin werden jedes Jahr um die sechs Millionen Liter Bier ausgeschenkt.

Was aber heißt "Traditionsbrauerei"? Konkret bedeutet das: eine Brauerei, die das Münchner Brauchtum pflegt, also am Wiesnfestzug teilnimmt und den traditionellen Trachten- und Schützenumzug finanziell unterstützt.