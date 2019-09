Gedenktafel am Münchner Rathaus erinnert an Oktoberfest-Attentat

Am 26. September 1980 explodierte eine Bombe am Haupteingang des Oktoberfestes und riss zwölf Besucher sowie den Attentäter, einen Rechtsextremisten, in den Tod. 211 Menschen wurden verletzt; einige von ihnen, wie Dimitrios Lagkadinos, schwer. Der damals 17-Jährige verlor beide Beine.

"Die lange Zeit, die vergangen ist, hat uns gezeigt, dass die Erinnerung immer mehr verblasst", sagte Lagkadinos. Die Tafel sei "ein Schritt in die richtige Richtung, damit wir nicht vergessen".

"Rechtsextreme Taten fordern unsere Wachsamkeit"

Die Inschrift der Tafel im Prunkhof lautet: "Ihr unbeachtetes Leid mahnt uns zur Fürsorge. Rechtsextreme Taten fordern unsere Wachsamkeit. München erinnert an alle Betroffenen und Todesopfer des Oktoberfest-Attentats vom 26.09.1980." Unter dem Text in Deutsch folgt die englische Version.