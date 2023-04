Warnstreik bei bayerischen Galeria-Filialen 

Nach ersten Warnstreiks bei Galeria Karstadt Kaufhof in anderen Bundesländern vergangene Woche ruft die Gewerkschaft Verdi heute auch in mehreren Filialen in Bayern zu Aktionen auf. Auch wenn die betroffenen Geschäfte des insolventen Kaufhauskonzerns trotz Warnstreik öffnen sollten – auf weniger Service muss sich die Kundschaft wohl einstellen. Aufgerufen sind ganztägig Beschäftigte am Standort München Hauptbahnhof, in den drei Nürnberger Warenhäusern von Galeria, in Aschaffenburg und - allerdings zeitlich befristet - in Schweinfurt.

Warnstreik bei Galeria-Filialen: Tarifverhandlungen laufen

München, zwei Filialen in Nürnberg und die Filiale in Schweinfurt stehen dabei auf der Streichliste des Konzerns. Sie sollen für immer geschlossen werden. Doch der Warnstreik richtet sich nicht dagegen. Diese Entscheidung ist juristisch betrachtet dem Unternehmen vorbehalten. Aber zeitgleich mit der Insolvenz laufen Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Management von Galeria.

Unter anderem will Verdi durchsetzen, dass künftig in allen Filialen wieder nach dem regionalen Flächentarif des Einzelhandels bezahlt wird. Um ihre Arbeitsplätze zu retten, hatten die Beschäftigten seit einiger Zeit nun schon auf Gehalt verzichtet – auf bis zu 5.500 Euro jedes Jahr kommt Verdi. Angesichts der weiteren Schließungen von Filialen seien viele dazu nicht mehr bereit.

Galeria-Konzern: Warnstreiks unrechtmäßig

Der Konzern sieht das anders. Galeria Karstadt Kaufhof steckt finanziell in Schwierigkeiten. Der Flächentarif würde Mittel aus der Insolvenzmasse kurzfristig vereinnahmen und die Warnstreiks seien unrechtmäßig.