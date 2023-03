Innenstädte im Umbruch: Kempten und die Galeria-Schließung

Das Sanierungskonzept ist angenommen, damit ist auch das Ende von Galeria-Kaufhof in Kempten besiegelt. Das Aus für das große Kaufhaus am nördlichen Ende der Fußgängerzone bedeutet erst mal eine Lücke für den Handel in der Innenstadt - aber auch eine Chance für Neues.

Angst vor langem Leerstand

Buchhändler Christoph Schöll ist ein direkter Nachbar von Galeria-Kaufhof in Kempten. Seine große Befürchtung ist ein langer Leerstand. "Das würde das Gebäude sehr schnell zu einem Geisterhaus werden lassen", sagt er. Ihn macht deshalb nicht nur betroffen, dass rund 60 Galeria-Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz verlieren werden, er hat auch Angst um sein Geschäft. Bis dato sei das Warenhaus ein Magnet gewesen, das auch ihm Laufkundschaft eingebracht habe. Wenn das Kaufhaus Ende Januar 2024 schließt, rechnet Schöll damit, dass auch ihm Kunden fehlen werden.

Gegenpol zum Einkaufszentrum

Bisher bildet Galeria-Kaufhof im Norden der Kemptener Innenstadt einen wichtigen Gegenpol zum Einkaufszentrum im Süden. Denn die Fußgängerzone ist mit 1,3 Kilometern außergewöhnlich lang. Damit Kunden und Kundinnen sie auch komplett ablaufen, muss sie durchgängig attraktiv sein, sagt Niklas Ringeisen, Geschäftsführer des Kemptener City-Managements. Dazu gehören auch starke Enden.

Er ist sich aber auch sicher, dass das Galeria-Gebäude nicht wie bisher von einem Händler genutzt werden kann. "Das sind fast 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, das klappt nicht mehr. Es muss ein neuer Mix geschaffen werden", sagt er.