Warnstreik an Kliniken betrifft auch Niederbayern und Oberpfalz

Der Ärzteverband Marburger Bund hat Mediziner an kommunalen Krankenhäusern in ganz Deutschland am heutigen Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auch Kliniken in Niederbayern und der Oberpfalz beteiligen sich.

Versorgung von Notfällen und Patienten gesichert

Das Klinikum St. Marien Amberg ist von den Warnstreiks betroffen, wie das Klinikum dem BR mitteilt. Dadurch könne es zu Einschränkungen im Stationsbetrieb kommen. Man wies aber ausdrücklich darauf hin, dass die Versorgung der Patienten auf den Stationen sowie die Versorgung von Notfällen in vollem Umfang sichergestellt sei.

Laut Marburger Bund beteiligen sich unter anderem auch Ärzte an den Kliniken in Neumarkt in der Oberpfalz sowie in Deggendorf und Passau in Niederbayern an dem Warnstreik. Dort wurden Notdienstvereinbarungen getroffen.

Marburger Bund fordert unter anderem höhere Gehälter

Der Marburger Bund fordert nach eigenen Angaben unter anderem für seine Mitglieder eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr. Außerdem klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat, einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden und mehr Planungssicherheit bei den Diensten. Die zentrale Kundgebung findet am Mittag in Frankfurt am Main statt.