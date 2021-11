Wieder Warnstreiks: Klinik-Personal streikt 48 Stunden

Im Tarifkonflikt Öffentlicher Dienst der Länder erhöht die Gewerkschaft Verdi diese Woche auch in der Oberpfalz den Druck auf die Arbeitgeber. In Regensburg ist am Mittwoch ein Aktionstag mit Demonstrationszug geplant.

48 Stunden Warnstreik am Uniklinikum Regensburg

Am Uniklinikum Regensburg sollen Beschäftigte diesmal 48 Stunden ihre Arbeit niederlegen. Damit die Patientenversorgung nicht darunter leidet, wurden laut Verdi Notdienst-Vereinbarungen getroffen. Seitens des Uniklinikums hieß es: Da der Streik rechtzeitig angekündigt worden sei, hätten ambulante Termine zum größten Teil verschoben werden können.

Notdienst-Vereinbarungen aber Wartezeiten in der Ambulanz

Das UKR weist seine Patienten aber dennoch vorsorglich darauf hin, dass es im Streikzeitraum zu langen Wartezeiten kommen kann und empfiehlt, die Ambulanzen nicht ohne vorherige Terminabsprache aufzusuchen.

Mehrere hundert Beschäftigte zu Aktionstag erwartet

Neben den Beschäftigten der Uniklinik Regensburg werden Streikdelegationen u. a. vom Wasserwirtschaftsamt und dem Staatlichen Bauamt Regensburg, dem Amtsgericht Amberg, dem Wasserwirtschaftsamt Weiden, sowie dem Landesamt für Denkmalpflege erwartet.

"Klatschen allein reicht nicht mehr"

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde fünf Prozent mehr Lohn, speziell für Beschäftigte im Gesundheitswesen eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 300 Euro. "Sie halten den Laden am Laufen, aber Klatschen allein reicht nicht mehr", so der Oberpfälzer Verdi-Geschäftsführer Alexander Gröbner. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 27. und 28. November 2021 in Potsdam statt.