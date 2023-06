Waldrappe aus Nürnberger Tiergarten in Spanien ausgewildert

Die Waldrappe waren im Frühjahr letzten Jahres im Tiergarten geschlüpft und kamen im November nach Spanien. Der Tiergarten hat sie dort an das Auswilderungsprojekt "Proyecto Eremita" abgegeben.

Die jungen Vögel aus Nürnberg verbrachten die letzten Monate in Spanien in großen Auswilderungsvolieren – gemeinsam mit anderen Waldrappen aus europäischen Zoos. Dort konnten sich die Vögel zunächst aneinander gewöhnen und sich mit der neuen Heimat vertraut machen. Um die Vögel weiter beobachten zu können, wurden einige von ihnen dort auch mit einem Sender ausgestattet.

Nürnberger Waldrappe fliegen über andalusische Küste

Ende März öffneten sich schließlich die Türen der Volieren. Wie Miguel Quevedo Muñoz, Koordinator des "Proyecto Eremita" mitteilt, haben sich die ausgewilderten Vögel schon kurz danach mit ihren Artgenossen zusammengetan und fliegen nun als gemeinsamer Schwarm in den Lüften über der Atlantikküste.

Die Wildpopulation der Waldrappe in Südspanien wird derzeit auf 250 Vögel geschätzt. In dieser Brutsaison gibt es fünf Brutplätze mit etwa 30 Paaren. In der Natur ist die Ibisart nur noch dort und in Marokko anzutreffen, kleine Kolonien gibt es außerdem in der Türkei und im Alpenraum. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts war sie auch in Mitteleuropa heimisch. Nicht nachhaltige Bejagung und Lebensraumzerstörung führten jedoch zum Rückgang der Kolonien. Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft den Waldrapp heute als "stark gefährdet" ein.

Bereits zehn Waldrappe ausgewildert

Wiederansiedlungsprojekte wie "Proyecto Eremita" sollen die Art wieder in der Wildbahn etablieren. Gemeinsam mit dem Zoobotánico Jerez de la Frontera unterstützt der Tiergarten Nürnberg das Projekt seit 2018 – bislang mit zehn im Tiergarten geschlüpften Waldrappen.

"Auswilderungen machen nur einen sehr kleinen Teil der Arten- und Naturschutzarbeit von Zoos aus. Dennoch gehören sie zu den absoluten Höhepunkten unserer Arbeit." Jörg Beckmann, Biologischer Leiter und stellvertretender Direktor des Nürnberger Tiergartens.

"Es freut uns, dass wir mit unseren Nürnberger Waldrappen die Population in Südspanien stützen und so zum Erhalt der Art beitragen können. Projekte wie diese sind ein Bespiel dafür, wie viel wir mit erfolgreichen Kooperationen im Artenschutz erreichen können," so Jörg Beckmann, der Biologische Leiter des Nürnberger Tiergartens.