Bartgeier-Pärchen im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert

Im Klausbachtal im Nationalpark Berchtesgaden werden heute Vormittag erneut zwei junge Bartgeier ausgewildert. Erstmals ist es ein Pärchen: ein Bartgeier-Männchen aus der Zuchtstation Haringsee in Niederösterreich und ein Bartgeier-Weibchen, das im Alpenzoo Innsbruck geschlüpft ist.

Namensvorschläge für Bartgeier über Bayern 2

Die beiden Jungvögel sind bereits Nationalpark Berchtesgaden und werden heute Vormittag von dem Landesbund für Vogelschutz der Öffentlichkeit präsentiert. Dann werden auch ihre Namen bekannt gegeben. Für den männlichen Jungvogel hatte Bayern 2 um Namensvorschläge der Hörerinnen und Hörer gebeten. Rund 600 Leute beteiligten sich. Eine Jury wählte am Montag den passenden Namen aus, der bisher geheim ist.

Nach der Vorstellung werden die beiden Bartgeier von Trägern in Holzkisten in einer zweistündigen Wanderung zur Felsennische hochgetragen, wo sie für die nächsten Wochen ihr Zuhause haben werden.

Drei bereits ausgewilderten Bartgeierweibchen geht es gut

Im Nationalpark Berchtesgaden wurden schon im vergangenem Sommer zwei junge Bartgeierweibchen ausgewildert. Die beiden wurden auf die Namen Dagmar und Recka getauft. Dutzende Schaulustige verfolgten damals die Ankunft der Vögel, die Verwandte von Bavaria und Wally sind.

Bartgeier Wally wurde vor einem Jahr tot im Reintal bei Garmisch-Partenkirchen gefunden. Den drei verbliebenen Bartgeier-Weibchen, die in den vergangenen zwei Jahren im Nationalpark ausgewildert wurden, geht es sehr gut, so Beobachter. Bavaria und Recka sind in unmittelbarer Nähe zum Nationalparkgebiet meistens im Salzachtal bei Werfen unterwegs. Dagmar hält sich derzeit in der Zentralschweiz auf.

Bartgeier: Größter flugfähiger Vogel Europas

Mit drei Metern Flügelspannweite sind Bartgeier die größten flugfähigen Vögel Europas. Mehr als 100 Jahre lang waren sie in den Alpen ausgerottet. Damit diese beeindruckende Tierart wieder in Bayern heimisch wird, werden im Nationalpark Berchtesgaden seit 2021 regelmäßig junge Bartgeier in Freiheit entlassen.