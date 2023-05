Neuer Delfin Dörte im Nürnberger Tiergarten

Der Nürnberger Tiergarten vermeldet einen Neuzugang. Aus dem Duisburger Zoo wurde ein Großer Tümmler in die Noris umgesiedelt. Delfinweibchen Dörte kam bereits Ende April im Tiergarten an. Sie trifft in Nürnberg ihre Schwester Dolly und ihre Halbschwester Donna wieder, die ebenfalls in Duisburg geboren wurden. Aktuell gewöhnt sich Dörte an die neue Umgebung und wird Schritt für Schritt in ihre Gruppe integriert. Bei den Delfinpräsentationen in der Lagune ist sie noch nicht zu sehen.

Delfin Dörte trifft bald auf Seelöwen

Die elfjährige Dörte kam auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) nach Nürnberg. Der Transport wurde über viele Wochen vorbereitet, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Alles verlief planmäßig, teilt der Nürnberger Tiergarten mit. "Bereits kurz nach der Ankunft nahm Dörte zum ersten Mal Futter zu sich und schwamm gemeinsam mit ihrer Schwester Dolly einige Runden durchs Becken", sagt Revierleiter und Delfinpfleger Armin Fritz. "In den darauffolgenden Tagen hat sie mit den weiteren Delfinen Kontakt aufgenommen, darunter auch mit Sunny und Nami." Um mehr über das Kommunikationsverhalten von Delfinen zu lernen, wird die Integration von Dörte in ihre neue Gruppe wissenschaftlich begleitet. Dabei geht es darum, ob sich die Signaturpfiffe (ID-Pfiffe) von Delfinen bei der Migration in eine neue Gruppe verändern. Demnächst soll sie auch auf die Kalifornischen Seelöwen treffen.

Tiergarten: Großer Tümmler sei für Haltung im Delfinarium geeignet

Im Tiergarten Nürnberg leben mehrere Große Tümmler. Diese Delfinart ist in allen Weltmeeren zu Hause, vom gemäßigt kalten bis zu den tropischen Gewässern. Große Tümmler sind im offenen Meer anzutreffen, leben aber hauptsächlich in flachen Küstengebieten. Der Große Tümmler passe sich problemlos verschiedenen Lebensräumen an und sei daher für die Haltung in Delphinarien gut geeignet, heißt es vom Nürnberger Tiergarten. Zudem sei der Große Tümmler – im Gegensatz zu anderen Delphinarten – nicht vom Aussterben bedroht.