Friedlich gefeiert: Positive Bilanz nach Erlanger Bergkirchweih

Am Montagabend ist die 268. Erlanger Bergkirchweih zu Ende gegangen. In einer vorläufigen Bilanz zeigen sich Organisatoren und Sicherheitskräfte zufrieden. Das durchgängig gute Wetter habe für gute Besucherzahlen und auch für zufriedenstellende Umsätze bei den Festwirten und an den rund 90 Fahr- und Vergnügungsgeschäften gesorgt, bestätigt etwa Lorenz Kalb vom Süddeutschen Schaustellerverband - auch wenn die Umsätze branchen- und standortbedingt unterschiedlich ausgefallen seien.

Polizei: Weniger Straftaten als im Vorjahr

Die Feuerwehr spricht von ruhigen Diensten ohne größere Einsätze auf dem Festgelände. Ähnlich fällt die Bilanz bei den Rettungsdiensten aus. BRK und ASB heben positiv hervor, dass es keine Übergriffe auf Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes gegeben habe. Zudem habe sich die Zahl der versorgungsbedürftigen Volltrunkenen trotz hoher Besucherzahlen noch in Grenzen gehalten.

Die Erlanger Polizei bezeichnet die diesjährige Bergkirchweih als eine der "friedlichsten und harmonischsten". Trotz des bedeutend höheren Besucheraufkommens sei die Anzahl der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Im kommenden Jahr findet die Bergkirchweih vom 16. bis 27. Mai statt.